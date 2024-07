Изключително рядка черна дупка е открита в центъра на нашата галактика

Е дин от най-редките видове черни дупки може да е открит изключително близо до Стрелец А* - свръхмасивната черна дупка в центъра на нашата галактика. Тази нова черна дупка е от междинен масов клас, което означава, че тя не е достатъчно лека, за да се е образувала от звезда, която е избухнала в свръхнова. Но също така не е достатъчно тежка, за да бъде класифицирана като свръхмасивна. Известни са само около 10 такива обекта, като един от тях беше обявен само преди няколко седмици.

Откритието идва от звездния куп IRS 13 (понякога се изписва с GC отпред, което означава Галактически център). Той е куп от горещи масивни звезди с особен обект в центъра си. Първоначално се е смятало, че централният обект е масивна звезда, но благодарение на наблюденията с по-висока разделителна способност изследователите са успели да кажат, че това изобщо не е звезда.

