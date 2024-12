Мини-луната на Земята може да не е била това, което си мислехме

П рез тази година броят на луните, които обикалят около Земята, временно се удвои. Разглеждайки по-отблизо новата мини-луна, астрономите научиха повече за нейния произход.

На 7 август астрономите откриха нов обект в близост до Земята, наречен 2024 PT5. Анализирайки обекта с диаметър около 10 метра, астрономите от Мадридския университет „Комплутенсе“ Карлос де ла Фуенте Маркос и Раул де ла Фуенте Маркос установиха, че той се движи по близка траектория. В продължение на 56,6 дни астероидът бе уловен от нашата планета, превръщайки се във временна мини-луна на Земята.

„Земята може редовно да улавя астероиди от популацията на близкоизточните обекти (NEO) и да ги привлича в орбита, превръщайки ги в мини-луни. Понякога тези временни улавяния не завършват един оборот, преди да изпаднат от орбита и да се върнат към обичайните си хелиоцентрични траектории“, обясни екипът в статия през септември.

Earth's Temporary Mini-Moon Might Not Have Been What We Thoughthttps://t.co/NbmmQV7lOY