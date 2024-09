Нова „мини-луна“ ще обикаля около Земята през следващите 2 месеца

Д о края на месеца Земята ще получи още една луна - малък астероид, който ще бъде прихванат от гравитацията на нашата планета до края на годината, казват учени.

Мини-луната, астероид, наречен 2024 PT5, беше забелязана от Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System (ATLAS) на 7 август. Космическата скала ще направи една пълна обиколка на нашата планета между 29 септември и 25 ноември преди избягвайки земната гравитация.

Но въпреки това 57-дневно близко прелитане край нашата планета, астероидът ще бъде трудно забележим, тъй като е широк само 10 метра.

Нашата планета понякога получава допълнителни луни. Например, подобно събитие се случи през 1981 г. и 2022 г., когато обектът 2022 NX 1 стана ефимерен спътник на нашата планета, преди да се отдалечи още повече, отбелязват астрономите. Изследователите публикуваха своите открития през септември в списанието Research Notes на AAS.

„Земята може редовно да улавя астероиди от популацията на близки до Земята обекти (NEO) и да ги изтегля в орбита, правейки ги мини-луни“, пишат изследователите в статията. „Наскоро откритият NEO 2024 PT5 от клас Apollo следва път, който прилича на този на 2022 NX1 и скоро може да се превърне в мини-луна.“

НАСА счита всеки космически обект, който се намира на около 190 милиона километра от Земята, за „близък до Земята обект“ и класифицира всеки голям обект в рамките на около 7,5 милиона километра от нашата планета като „ потенциално опасен “.

НАСА проследява местоположенията и орбитите на около 28 000 астероида с помощта на ATLAS, набор от четири телескопа, който извършва сканиране на цялото нощно небе на всеки 24 часа.

