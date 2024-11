Тайнствената "мини-луна" се сбогува с орбитата на Земята след двумесечно гостуване

З емята временно се сдоби с нов "спътник" – астероида 2024 PT5, наричан още "мини-луна". Той за кратко обикаляше около нашата планета, но времето му тук изтича, и скоро ще поеме обратно към Космоса.

Астероидът с диаметър от 10 метра беше засечен от системата на НАСА за последно предупреждение за наземно въздействие на астероиди (ATLAS) и привлече вниманието на астрономите. Неговото присъствие в орбитата на Земята, което продължи около два месеца, вероятно ще приключи преди 28 ноември.

