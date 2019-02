На 6 февруари 1962 година в Лафайет, щата Индиана, се ражда бебе, което предстои да се превърне в една от най-големите рок звезди на века. Уилям Брус Роуз е рожденото име на певеца Аксел Роуз, който има тежко детство, за което проговаря години, след като става известен.

Аксел и майка му са изоставени от биологичния му баща, когато Роуз е едва на две годинки. Тогава майката на певеца се омъжва повторно и малкият Аксел приема името на доведения си баща. В последствие той се оказва религиозен фанатик и подлага Аксел и майка му както на психически, така и на сексуален тормоз.

За да се откъсне от мрачното ежедневие Роуз започва да пее в църковния хор и се учи да свири на пиано. Малко след като навършва 17 години той открива, че истинската му фамилия е Роуз, а не Бейли. Тогава окончателно променя името си на Уилям Аксел Роуз. Съкращението от първите букви на трите му имена на английски означава „война“, но Аксел винаги твърди, че това е чиста случайност.

В началото на 80-те години на миналия век Аксел се мести в Лос Анджелис и там установява контакт със своя близък приятел – китариста Изи Страдлин. Заедно с него през 1985 създават Guns n’ Roses. Към групата се присъединяват още Слаш (псевдоним на Соул Хъдсън) на соло китара, Дъф Маккагън (бас китара) и Стивън Адлър (барабани).

Групата придобива популярност през 1987 година, когато на бял свят излиза първият им студиен албум – Appetite for destruction. След известно време албумът заема първо място в тогавашните класации с над 25 милиона продадени копия. Тогава се появят някои от известните им парчета като Welcome to the Jungle, Paradise City и Sweet Child O' Mine.

През 1988 година Аксел бива обвинен в расизъм и хомофобия заради текста на песен от втория албум на групата – G N’ R Lies. В този период има много слухове за проблеми вътре в бандата и евентуално разпадане на Guns n’ Roses.

КОИ СА ЖЕНИТЕ В ЖИВОТА НА ЛЕГЕНДАТА НА "ГЪНС"

Извън музиката, в този период от живота си Аксел има любовна връзка с Ерин Евърли (дъщеря на Дон Евърли, член на Everly Brothers). Тя е и вдъхновението зад песента Sweet Child O’ Mine. За жалост връзката между Ерин и Аксел не свършва с щастлив край. Тя забременява, но претърпява спонтанен аборт, след което двамата с Роуз се разделят окончателно.

В началото на 90-те Аксел се влюбва в красивата манекенка Стефани Сиймор. Той се грижи за нейния син като за свое собствено дете и след като рок звездата и Сиймор прекратяват връзката си през 1993 година, Аксел изпада в тежка депресия.

Нещата в групата също не вървят на добре и в периода до 1998 година всички първоначални членове на Guns n’ Roses с изключение на Аксел напускат състава. Раздялата обаче не е никак приятелска.

Аксел Роуз е познат на широката публика като конфликтна личност. Освен с конкуренти на сцената като Кърт Кобейн и други изпълнителни, той има много конфликти и със собствените си колеги от Guns n’ Roses. Въпреки дългогодишното си приятелство със Слаш, след като китаристът напуска групата двамата не си говорят с години.

Развръзката обаче е щастлива. На 25 март 2016 година официално бе обявено, че групата се събира за турне в Северна Америка. От тогава досега бандата е спечелила 563 милиона долара от изнесените концерти. От оригиналния състав на Guns n’ Roses липсват китаристът Изи Страдлин и барабанистът Стивън Адлър, който не се включи към турнетата поради здравословни проблеми.

На феновете им остава да очакват обявяването на евентуални нови концерти през 2019.

"We are not done yet.... shits just getting started"

„Все още не сме приключили… всичко едва започва“ – ето този надпис стои върху главната страница на уеб сайта на бандата.

