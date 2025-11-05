Любопитно

Михаела Василева се завръща в Big Brother

Гледайте епизода тази вечер от 22:00 ч. по NOVA

5 ноември 2025, 17:15
Е ксцентричната Михаела Василева се завръща в Къщата на Big Brother тази вечер в 22:00 ч. Тя отново ще прекрачи прага по много запомнящ се начин - с овца под ръка. Съквартирантите ще бъдат шокирани от появата на познатото лице, както и на четириногото животно, което ще я придружава. Имат ли какво да й кажат, след като тя реши да напусне социалния експеримент по собствено желание?

Седмичната мисия на участниците подлага на изпитание тяхната психическа устойчивост и бързата им мисъл по време на настолни игри. Във вчерашния епизод в двора на Къщата се появиха две дружелюбни кучета, а изненадата в Изповедалнята беше любопитно магаре. До момента неуспехите в игрите на Big Brother са лишили съквартирантите от значителна част от седмичния им бюджет. С какъв дефицит ще завършат седмицата?

Всеки един под покрива на най-обсъжданата къща се възползва от възможността да коментира със своя довереник какъв ще бъде неговият избор по време на предстоящите последни номинации. Дори Валентин Котов, който първоначално избра да запази мълчание пред Лена, сподели своите мисли. Никой от тях не предполага, че зрителите на NOVA имат ключова роля в задаващия се вот. Те ще определят кой да бъде “бомбата” в Къщата чрез гласуване в приложението на NOVA PLAY. Избраният ще има специална роля, която ще изненада всички.

Не пропускайте да видите триумфалното връщане на Михаела Василева в Къщата и какво предстои за съквартирантите - тази вечер от 22:00 ч. в новия епизод на Big Brother по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

