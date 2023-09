„Металика“ отложи концерт, фронтменът е с положителен тест за COVID-19

Г рупа „Металика“ отложи неделния си концерт в щата Аризона, след като фронтменът Джеймс Хетфийлд даде положителен тест за COVID-19, съобщи АП.

Бандата пренасрочи концерта на стадио Стейт Фарм Стейдиъм в град Глендейл за 9 септември.

NIGHT TWO IN GLENDALE IS RESCHEDULED TO SEPTEMBER 9!



We’re very sorry to report that tomorrow’s scheduled M72 date at State Farm Stadium has been postponed to Saturday, September 9, 2023, as, unfortunately, COVID has caught up with James. We’re extremely disappointed and regret… pic.twitter.com/neRSNMwxp5