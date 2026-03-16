"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

Визията на Ан Хатауей на „Оскарите“ предизвика вълна от спекулации за пластични операции, докато актрисата промотира „Дяволът носи Прада 2“ в компанията на самата Анна Уинтур, която я сряза с леден коментар за роклята ѝ на сцената

16 март 2026, 10:55
Изрязана рокля и 200 карата диаманти, но без „Оскар“: Кайли Дженър и Тимъти Шаламе
Блясък и диаманти за 35 милиона: Най-добре облечените звезди на "Оскарите" 2026
Ефектът „уау“ на "Оскарите": Гуинет Полтроу се завърна с дръзка рокля, със скрита изненада
От скандала с котките до върха на Холивуд: Джеси Бъкли триумфира на „Оскарите“ с „Хамнет“
Майкъл Б. Джордан спечели първия си "Оскар" за двойната роля във филма "Грешници"
Поли Генова: Имаше дни, в които не можех да стана от леглото
Рядък феномен в Родопите: Валежите напълниха синтровите езера на пещера Ухловица
Мистерията „Банкси“ е разгадана? Разследване на "Ройтерс" посочи истинското име на художника

43-годишната Ан Хатауей се превърна в най-обсъжданата тема в социалните мрежи заради необичайно опънатото си лице по време на наградите „Оскар“. Докато актрисата сияеше на червения килим, озадачените фенове масово се питаха: „Какво е направила и защо?“.

Звездата привлече погледите с изключително гладък и младежки тен, появявайки се на най-бляскавото холивудско събитие. В момента тя активно промотира „Дяволът носи Прада 2“ – дългоочакваното продължение на класическата комедия от 2006 г. Оригиналната история е базирана на „roman à clef“ (роман с реални прототипи), написан от бивша асистентка на емблематичната главна редакторка на Vogue – Анна Уинтур.

В емоционален момент, затварящ цикъла на историята, Хатауей се качи на сцената същата вечер заедно с истинската Анна Уинтур. Модната икона не изневери на стила си и пред всички отправи шеговита, но „ледена“ оценка за роклята на актрисата, дело на „Валентино“.

За много от зрителите пред екраните обаче не тоалетът, а лицето на Хатауей се оказа в центъра на вниманието, което отприщи вълна от спекулации в интернет.

„Какво е направила Ан Хатауей с лицето си и защо?“, запита фен в платформата X (бившият Twitter). Друг потребител бе още по-категоричен: „Ан Хатауей дебютира с новото си лице“. Не липсваха и сравнения: „Новото лице на Ан Хатауей е смесица между младата Рене Зелуегър и Катрин Хейгъл“.

„Виждам коментарите, че Ан Хатауей изглежда прекалила с ботокса, и вероятно са прави“, теоретизира друг зрител. „Но за разлика от повечето подобни случаи, тя изглеждаше добре и лицето ѝ беше достатъчно изразително. Може би просто трябва да намали процедурите следващия път.“

„Ан Хатауей изглежда сякаш има перманентен филтър на лицето си, което е готино, но и странно“, написа трети потребител, след което добави иронично: „О, това се нарича фейслифт, ха-ха“. Въпросите продължиха: „Ан Хатауей правила ли си е пластична операция? Лицето ѝ изглежда странно. Почти неузнаваема е.“

Хатауей и Анна Уинтур бяха поканени да връчат наградата за най-добър дизайн на костюми – ясен жест към филма на модна тематика, който ги свързва завинаги. След като произнесе реч за огромното значение на облеклото в киното, Хатауей добави: „Може да се твърди, че гардеробът на човек в реалния живот също е ключов.“

Лицето на Анна Уинтур остана напълно непроницаемо, докато актрисата продължаваше с въпросите: „Дали той прави човека да изглежда елегантен и привлекателен в най-важната вечер в Холивуд, когато, да речем, най-влиятелните хора в модата ще оценяват визията му?“

В момента, в който Хатауей се обърна директно към нея, Уинтур направи изражението си още по-трудно за разчитане, поставяйки емблематичните си слънчеви очила – аксесоар, който тя самата е описвала като своя „броня“.

— Ана — попита Хатауей, докато Уинтур упорито избягваше погледа ѝ, запазвайки безизразно лице. — Какво мислиш за роклята ми тази вечер?

Уинтур се наведе към микрофона и просто отговори: „А номинираните са...“, което предизвика бурен смях и аплодисменти в залата.

Припомняме, че когато книгата „Дяволът носи Прада“ бе публикувана през 2003 г., тя предизвика истинска буря от клюки. Твърдеше се, че авторката Лорън Вайсбергер описва именно бившата си шефка, при която е работила по-малко от година. Публично Анна Уинтур запази самообладание, заявявайки пред „Ню Йорк Таймс“, че „с нетърпение очаква да прочете книгата“.

Въпреки това, един от нейните подчинени твърди пред биографа Джери Опенхаймер, че зад кулисите „капото на Vogue“ буквално е „бълвала огън“ и е смятала, че е била „използвана и малтретирана от Вайсбергер“.

Когато филмът излезе три години по-късно, Анна Уинтур се възползва умело от медийния шум и се появи на премиерата в Ню Йорк, облечена в Prada. Години по-късно, в интервю за CNN, глобалният редакционен директор на Vogue бе попитана дали смята романа за „злоупотреба с доверие“.

„Ами...“, отговори тя с лек смях. „Мисля, че тя привлече вниманието към модата по начин, по който можете да гледате или негативно, или позитивно. Аз избирам да го гледам позитивно. В някои отношения мисля, че трябва да съм ѝ благодарна.“

Източник: www.dailymail.co.uk    
Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

„Умрях.. за кафе“: Нетаняху отговори на слуховете за смъртта си

Автобус катастрофира край Ловеч

Девет полицаи загинаха при израелски удар в Газа

Стефка Костадинова се кандидатира за депутат от ДПС

България Преди 3 минути

Костадинова загуби изборите за нов управленски мандат на БОК на 19 март 2025 година

Къде изчезна Сара Фъргюсън? Бившата херцогинята в неизвестност след кралския скандал

Свят Преди 8 минути

66-годишната Фъргюсън не е засичана от декември 2025 г., когато присъства на кръщенето на едногодишната си внучка Атина. Близки до нея източници потвърждават, че в момента тя вероятно се намира в чужбина, където обмисля следващите си ходове

Любопитно Преди 17 минути

Непоказваното досега изображение от личния архив на семейството, показва Даяна с двегодишния Уилям през 1984 г.

Свят Преди 20 минути

Докато конспираторите вярват, че HAARP командва времето и извънземните, хората в базата се обучават как да не бъдат нападнати от фанатици и крият имената си от страх

Израел унищожи самолет, използван от покойния Али Хаменей

Свят Преди 39 минути

Машината е била използвана от висши ирански държавни служители и военни за пътувания в Иран и чужбина

Китай уверява в енергийната си независимост, докато Тръмп търси помощ за защита на Ормузкия проток

Свят Преди 54 минути

Пекин подчертава, че разполага с достатъчно енергийни ресурси, въпреки ограниченията върху потока на петрол през Ормузкия проток и натиска от страна на САЩ

България Преди 1 час

Добавките ще бъдат включени заедно с пенсиите за април 2026 г.

България Преди 1 час

БАБХ постави под карантина 20,66 ха лозови масиви

Как мисия в Украйна разкри Банкси

Свят Преди 1 час

Мистерията „Банкси“ приключи: разследване на Ройтерс идентифицира художника като 51-годишния Робин Гънингам. Творецът се крил години под масовото име Дейвид Джоунс. Доказателствата включват признания пред NYPD и кадри от негови мисии в Украйна

Високи сметки за вода в София - до 840 евро за блок в "Младост 1"

България Преди 1 час

Жителите сигнализират за разминаване между общия и индивидуалните водомери

Свят Преди 2 часа

Русия трябва да има по-малко, а не повече средства да води война, добави Калас

Днес е голям празник! Празнуват Савин, Савина и Жеко

Любопитно Преди 2 часа

Църквата почита днес св. ап. Аристовул и светите мъченици Савин и Папа

Мъж наряза гумите на 36 коли и стреля по жена в Иганово

България Преди 2 часа

Контейнери и елтабла са повредени, заподозреният е задържан за 72 часа

Любопитно Преди 2 часа

Учени от Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория (НАО) при Българската академия на науките (БАН) представят възможностите на инструмента FoReRo2 в престижното списание за наука Astronomy & Astrophysics

Технологии Преди 2 часа

Задвижването Hybrid-G 150 4x4 комбинира хибридна система с LPG, но най-важното – неутрализира големия минус на Bigster и Duster, а именно липсата на 4х4 с автоматик. Обещанията са за 1500 км пробег

Ще вземат ли AI агентите работата на най-младите

Технологии Преди 2 часа

Бързият възход на интелигентите асистенти, които могат да вършат все повече задачи, ще накара работодателите да се откажат от наемането на младши и начинаещи позиции, а именно те имат най-голяма нужда от тази работа, за да трупат опит

