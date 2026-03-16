"Какво направи със себе си?": Ан Хатауей изуми на "Оскарите" с "ново лице"

43-годишната Ан Хатауей се превърна в най-обсъжданата тема в социалните мрежи заради необичайно опънатото си лице по време на наградите „Оскар“. Докато актрисата сияеше на червения килим, озадачените фенове масово се питаха: „Какво е направила и защо?“.

Звездата привлече погледите с изключително гладък и младежки тен, появявайки се на най-бляскавото холивудско събитие. В момента тя активно промотира „Дяволът носи Прада 2“ – дългоочакваното продължение на класическата комедия от 2006 г. Оригиналната история е базирана на „roman à clef“ (роман с реални прототипи), написан от бивша асистентка на емблематичната главна редакторка на Vogue – Анна Уинтур.

Anne Hathaway, 43, goes viral for taut face at Oscars as bewildered fans ask: 'What did she do and why?'

В емоционален момент, затварящ цикъла на историята, Хатауей се качи на сцената същата вечер заедно с истинската Анна Уинтур. Модната икона не изневери на стила си и пред всички отправи шеговита, но „ледена“ оценка за роклята на актрисата, дело на „Валентино“.

За много от зрителите пред екраните обаче не тоалетът, а лицето на Хатауей се оказа в центъра на вниманието, което отприщи вълна от спекулации в интернет.

„Какво е направила Ан Хатауей с лицето си и защо?“, запита фен в платформата X (бившият Twitter). Друг потребител бе още по-категоричен: „Ан Хатауей дебютира с новото си лице“. Не липсваха и сравнения: „Новото лице на Ан Хатауей е смесица между младата Рене Зелуегър и Катрин Хейгъл“.

„Виждам коментарите, че Ан Хатауей изглежда прекалила с ботокса, и вероятно са прави“, теоретизира друг зрител. „Но за разлика от повечето подобни случаи, тя изглеждаше добре и лицето ѝ беше достатъчно изразително. Може би просто трябва да намали процедурите следващия път.“

„Ан Хатауей изглежда сякаш има перманентен филтър на лицето си, което е готино, но и странно“, написа трети потребител, след което добави иронично: „О, това се нарича фейслифт, ха-ха“. Въпросите продължиха: „Ан Хатауей правила ли си е пластична операция? Лицето ѝ изглежда странно. Почти неузнаваема е.“

Хатауей и Анна Уинтур бяха поканени да връчат наградата за най-добър дизайн на костюми – ясен жест към филма на модна тематика, който ги свързва завинаги. След като произнесе реч за огромното значение на облеклото в киното, Хатауей добави: „Може да се твърди, че гардеробът на човек в реалния живот също е ключов.“

Лицето на Анна Уинтур остана напълно непроницаемо, докато актрисата продължаваше с въпросите: „Дали той прави човека да изглежда елегантен и привлекателен в най-важната вечер в Холивуд, когато, да речем, най-влиятелните хора в модата ще оценяват визията му?“

В момента, в който Хатауей се обърна директно към нея, Уинтур направи изражението си още по-трудно за разчитане, поставяйки емблематичните си слънчеви очила – аксесоар, който тя самата е описвала като своя „броня“.

— Ана — попита Хатауей, докато Уинтур упорито избягваше погледа ѝ, запазвайки безизразно лице. — Какво мислиш за роклята ми тази вечер?

Уинтур се наведе към микрофона и просто отговори: „А номинираните са...“, което предизвика бурен смях и аплодисменти в залата.

Припомняме, че когато книгата „Дяволът носи Прада“ бе публикувана през 2003 г., тя предизвика истинска буря от клюки. Твърдеше се, че авторката Лорън Вайсбергер описва именно бившата си шефка, при която е работила по-малко от година. Публично Анна Уинтур запази самообладание, заявявайки пред „Ню Йорк Таймс“, че „с нетърпение очаква да прочете книгата“.

Въпреки това, един от нейните подчинени твърди пред биографа Джери Опенхаймер, че зад кулисите „капото на Vogue“ буквално е „бълвала огън“ и е смятала, че е била „използвана и малтретирана от Вайсбергер“.

Когато филмът излезе три години по-късно, Анна Уинтур се възползва умело от медийния шум и се появи на премиерата в Ню Йорк, облечена в Prada. Години по-късно, в интервю за CNN, глобалният редакционен директор на Vogue бе попитана дали смята романа за „злоупотреба с доверие“.

„Ами...“, отговори тя с лек смях. „Мисля, че тя привлече вниманието към модата по начин, по който можете да гледате или негативно, или позитивно. Аз избирам да го гледам позитивно. В някои отношения мисля, че трябва да съм ѝ благодарна.“