Лиса Мари Пресли разкрива, че Майкъл Джексън е бил „все още девствен“ на 35 години

С лед като се срещат за първи път, когато са млади, Пресли и Джексън се събират романтично през 1994 г. Преди да започнат официално да се срещат, Пресли все още е омъжена за първия си съпруг Дани Киф - но се разделят, след като Джексън ѝ признава любовта си по време на пътуване до Лас Вегас.

„Майкъл каза:“ Не знам дали си забелязала, но аз съм силно влюбен в теб. Искам да се оженим и ти да родиш моите деца“, пише Пресли в книгата „Оттук до голямата неизвестност“, която излезе във вторник, 8 октомври.

Lisa Marie Presley Book Reveals Michael Jackson Was 'Still a Virgin' at 35 When They Dated: 'I Was Terrified' https://t.co/c8iRizdFKh