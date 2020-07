Майкъл Джаксън се страхувал от убийство дни преди смъртта му

Т аен дневник на Краля на поп музиката Майкъл Джаксън разкрива интересни и шокиращи негови намерения и опасения дни преди да умре.

Музикалната легенда е искал да бъде "обезсмъртен" преди смъртта си през 2009 година.

10 години по-късно: Най-шокиращите разкрития за Майкъл Джаксън

Изпълнителят на хита "Били Джийн", който почина през юни 2009 г. от инфаркт - пише в тайния си дневник, че е "най-великият" и иска да бъде запомнен завинаги като Чарли Чаплин и Уолт Дисни.

Откъси от книгата "Лош: Безпрецедентно разследване на скритото около Майкъл Джаксън", получена от "Мирър", разкриват, че певецът - който беше едва 50-годишен, когато почина – разкрива също планове да печели 20 милиона долара седмично малко преди да умре.

Той е смятал да прави концерти с "Цирк дю Солей", да подпише търговска сделка с "Найк", както и да участва в холивудски филми и да организира концерт в лондонската "O2 Arena".

ВИЖТЕ 9 ОТ НАЙ-ИСКРЕНИТЕ ЦИТАТИ НА КРАЛЯ НА ПОПА В ГАЛЕРИЯТА

Той пише: "Ако не се концентрирам върху филма, няма безсмъртие."

Michael Jackson’s SECRET Diary Reveals He Had Plans To Be Immortal, Feared His Murder!#MichaelJackson #Koimoi https://t.co/BW59zroXIW