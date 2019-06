Н а този ден през 2009 г. ни напусна една от най-големите музикални звезди. Майкъл Джаксън почина след отравяне със силното сънотворно пропофол едва на 50-годишна възраст.

Въпреки опитите на личния му лекар и след това на спешния екип да го спасят, Джако издъхва в болницата. Полицията започва разследване по обстоятелствата на неговата смърт. Причината е остро отравяне с пропофол. В тялото на Джаксън са намерени мидазолам, диазепам, лидокаин и ефедрин. Съдебният лекар обявява официално смъртта му за смърт поради убийство. Започва дело срещу личния лекар на Майкъл Джаксън, Конрад Мъри, който е обвинен в непредумишлено убийство и намерен за виновен.

И до днес поп звездата остава в сърцата на милионите си фенове по целия свят със своите емблематични хитове. От друга страна, и до днес той е известен освен с музиката си и със своите странности и противоречия в личния живот.

Шокиращите разкрития за Майкъл Джаксън

За последно скандал около живота на изпълнителя предизвика филмът "Да напуснеш Невърленд", в който мъже от близкото обкръжение на Джако приживе разказват, че той е имал сексуални взаимоотношения с тях, докато били деца.

Източник: Getty Images/Guliver

Лентата предизвика смесени реакции и коментари. Близки на Джаксън нарекоха филма "скандален и жалък опит да се експлоатира името му”, а също так срещна и широко неодобрение в интернет.

Джанет Джаксън и нейните братя Тито, Марлон и Джаки, както и нейният племенник Тадж, защитиха певеца след нападките в документалната лента. Синът на Тито, 45-годишният Тадж, каза неотдавна, че семейството не желае повече да влиза в този дебат, за да не прави реклама на филма.

Вероятно едно от най-шокиращите разкрития е, че човекът, проповядвал всемирна любов, е поддържал цял арсенал от оръжия, някои от които незаконни.

През 2014 г., 5 години след смъртта му, бодигардовете на Майкъл Джaксън - Бил Уитфийлд и Джейвън Биърд, разкриха странни тайни от последните години от живота му в книгата "Remember the Time: Protecting Michael Jackson in His Final Days" .

Източник: Getty Images/Guliver

Певецът не е вярвал на никого, пишат Биърд и Уитфийлд.

Измъчван от параноя, стрес и болка, той всяка нощ е обикалял дома си и е проверявал дали вратите и прозорците са затворени. Джако дори е карал охранителите си да го учат как да борави с картечница.

Връзки с жени

Източник: Getty Images/Guliver

Въпреки всички обвинения в педофилия, Майкъл Джаксън е изпитвал привличане към нежния пол. Гардовете му твърдят, че певецът имал тайни срещи с две жени с кодови имена Флауър и Френд.

Двамата охранители разкриват още, че са карали лимузината на Джако, докато той се е отдавал на шумни интимни ласки с тайнствените дами.

Сребристото куфарче

Биърд и Уитфийлд разкриват, че Джако носил навсякъде със себе си куфарче, в което държал двата "Оскар"-а от филма "Отнесени от вихъра", които купува през 1999 г. за огромна сума, и още едно куфарче, пълно с пари.

Килер с "Табаско"

В къщата си Кралят на попа е имал килерче, натъпкано с бутилки със сос "Табаско", танцувал е сам в домашната си дискотека в 4 часа сутринта и е мразил отражението си до такава степен, че е покривал огледалата в хотелските стаи с чаршафи.

"Невърленд" от мечтан дом до голямо зло

След делото през 2005 г. за сексуално посегателство над малолетен, в което Майкъл Джaксън беше оправдан, певецът е намразил "заразеното със зло" имение "Невърленд".

Източник: Getty Images/Guliver

Наследството на Майкъл Джаксън е живо

В интервю за в. "Сънди таймс" Джанет Джаксън заяви, че наследството на Джако и до днес е живо, благодарение на музиката му.



"Наследството на Майкъл е живо. Харесва ми когато видя, че хлапетата продължават да го имитират, а възрастните продължават да слушат неговата музика. Това показва влиянието, което все още има моето семейство по света. Не искам да бъда арогантна, но просто казвам как стоят нещата. И съм благодарна за това!", заяви 53-годишната Джанет.

Джанет Джаксън Източник: Getty Images/Guliver

Златният ковчег на Джако беше положен в крипта в гробището Форест лон в Лос Анджелис, но по настояване на майка му Катрин Маейкъл той беше кремиран, а ковчегът остана празен. Жената се страхувала, че някой ще открадне тленните му останки, както стана с Чарли Чаплин.

Парис Джаксън Източник: Getty Images/Guliver

Част от праха на Майкъл Джаксън е бил разпръснат в любимото му имение "Невърленд", а друга част била превърната в украшения - огърлици, които децата му носят и до днес.

