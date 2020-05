Меган Маркъл: Тези медии щяха да бъдат затворени незабавно, всички фаворизират Кейт

Н ова книга за принц Хари и съпругата му Меган Маркъл ще бъде "пълната история" за живота на двойката като модерни кралски особи, твърдят авторите.

Миналият месец "Daily Mail" научи, че Омид Скоби и Каролин Дюранд са интервюирали Хари и Меган преди да се преместят в Америка.

Авторите, единият от които британската медия посочва като "виден привърженик на Меган Маркъл", а другият - кореспондент на списание "Elle" за новини около кралското семейство, казват, че е имало нужда да бъде представена точната версия за живота на херцозите на Съсекс.

Миналата есен принц Хари обвини пресата в медиен тормоз над съпругата му. В края на април пък стана ясно, че Меган Маркъл и принц Хари са решили да не общуват повече с никоя от британските медии.

Въпреки това техни приятели често дават информация какво двамата разказват за дните, когато все още бяха членове на кралското семейство.

Една от тези информации е, че още от първите дни американската актриса Маркъл трудно се адаптирала към строгите правила за задълженията на кралското семейство. Когато принцът и съпругата му се преместили в Америка, актрисата казала на приятели, че за нея е много трудно и че никой от членовете на кралското семейство не стои до нея.

Меган била сигурна, че ситуацията щяла да е друга, ако Кейт Мидълтън е била на нейно място.

Тя споделила, че кралското семейство със сигурност няма да мълчи, ако британските таблоиди атакуват толкова много Кейт.

"Тя каза, че никой не би издържал на подобни атаки от таблоидите и че такива медии щяха да бъдат затворени незабавно. Според нея кралското семейство никога няма да толерира подобни атаки срещу Кейт", казаха приятели на Меган.

Въпреки че била критикувана публично, дори и в кралското семейство, Меган не е получила подкрепа. Тя твърди, че всички в двореца фаворизират Кейт", съобщава "Дейли Мейл".

Източник, близък до двойката, заяви, че принц Хари многократно се е оплаквал на принц Чарлз и кралица Елизабет, че служителите се отнасят зле с Меган и е искал отмяна на някои правила и задължения, за да помогнат на Меган да свикне, но кралицата отказала да го направи.

Меган доверила на приятели, че това, което правят британските медии, е обидно, поради което тя и Хари решили, че единственият начин да напуснат кралското семейство, е да заминат.

Книгата със заглавие "Finding Freedom: Harry And Meghan And The Making of A Modern Royal Family" се очаква а бъде публикувана през август, а историята на Хари и Меган ще бъде поместена в 350 страници. Очакванията са романът да се превърне в бестселър.

