Навръх Нова година: Меган Маркъл се завърна в Instagram (ВИДЕО)

М еган Маркъл официално се завърна в Instagram, отбелязвайки това с публикация в социалните медии.

Херцогинята на Съсекс стартира личния си акаунт на Нова година с видео, заснето от съпруга ѝ принц Хари на плажа близо до дома им в Монтесито, Калифорния, съобщи ABC News.

