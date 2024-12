Меган Маркъл подготвя шумно завръщане през 2025 г.

М еган Маркъл ще се завърне в обществения живот още през следващата година. Напоследък херцогинята на Съсекс не се появява толкова често на събития и не е толкова активна в звездния си живот, но сега е решена да поправи това.

Meghan Markle 'set to launch brand and TV show' as she prepares for return https://t.co/Mu9VyGeUYW pic.twitter.com/eBJ9sBICtx — OK! Magazine (@OK_Magazine) December 1, 2024

Какво се знае за завръщането на Меган Маркъл

Да, източници съобщават, че в началото на следващата година избраницата на принц Хари ще стартира свое кулинарно предаване в Netflix. То ще бъде посветено не само на готвенето, но и на градинарството и развлеченията. Заедно с това най-накрая ще се състои и дългоочакваното лансиране на марката на херцогинята - American Riviera Orchard.

Всичко това се случва на фона на спекулациите за развитието на марката на Меган, което не изглежда да върви гладко. И затова е готова да излезе на бял свят и да докаже на фенове и критици, че всичко в личния и обществения ѝ живот е наред. За марката на актрисата беше съобщено още през март, но тогава в мрежата започнаха спорове кой помага на Меган да създаде продукта си и кой е част от нейния екип.

Meghan Markle set to sparkle in 2025 with ‘cooking, gardening and entertaining’ TV comeback and brand launch: sources https://t.co/2X1171vsFz pic.twitter.com/OUwGoAcsuo — Page Six (@PageSix) November 30, 2024

„Мога да ви кажа, че тя е главен изпълнителен директор на Riviera Orchard, така че всички слухове, че тя се бори да намери главен изпълнителен директор, са неверни“, каза холивудски вътрешен човек.

Маркъл работи във фондация Archewell, която тя и Хари създадоха, за да стартират марката. Някои служители на този фонд участват в нейния проект, което също беше съобщено от вътрешни лица.

Американската марка Riviera Orchard се занимава с производството на подаръчни кошници, които по-специално ще включват домашно приготвени конфитюри и сладкии изкушения. Знаменитости като Крис Дженър и Трейси Робинс получиха такива подаръци от Маркъл.

През март Меган представи тийзър клип за марката, в който се появи, докато готви. Според запознати, ако Меган е мълчала през цялото това време, то е само защото е продължила да работи по бизнеса си. Проектът Netflix и неговата марка ще бъдат представени едновременно през новата година.

„Това ще бъде добра година за Меган. Тя прекара много време в работа зад кулисите, за да стартира проекта през първите няколко месеца на следващата година“, добави вътрешният човек.

Както знаете, Маркъл е готова да приеме съвети от влиятелните си приятели, включително бившата дизайнерка на Givenchy Клеър Уейт Келър, която проектира сватбената ѝ рокля и подписа голяма сделка с Uniqlo, и предприемача Виктория Джаксън. Освен това Меган общува с други влиятелни жени, включително Гуинет Полтроу.

Meghan Markle is ‘keeping her cards close to her chest’ – and working ‘behind the scenes’ on a major 2025 launch https://t.co/saxu4R1ULI pic.twitter.com/8ggRZT6GWo — Tatler (@Tatlermagazine) December 2, 2024

Готвенето винаги е интересувало херцогинята на Съсекс. Тя публикува готварска книга, за да събере пари за оцелелите от Гренфел, докато все още беше в Обединеното кралство. По-рано този месец Маркъл се присъедини към празнична вечеря в Калифорния, на която присъстваха афганистански жени.

Припомняме, принц Хари и Меган Маркъл се преместиха да живеят в САЩ през 2020 г. Това се случи, след като те се отказаха от кралските си задължения и напуснаха Великобритания. Дъщеря им

