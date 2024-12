Принц Хари и Меган Маркъл пуснаха коледната си картичка (СНИМКА)

П ринц Хари и Меган Маркъл пуснаха коледната си картичка за 2024 г., докато се подготвят да посрещнат празниците в дома си в Монтесито, Калифорния.

Happy Holiday Season & A Joyful New Year from Prince Harry & Meghan. The card includes photos from their 2024 trips to Nigeria and Colombia as well as a new family photo. pic.twitter.com/RoVat3Dp7P — R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) December 16, 2024

Една от празничните снимки даде рядък нов поглед към децата на двойката - принц Арчи, на 5 г., и принцеса Лилибет, на 3 г. Двете деца очарователно тичат към родителите си на снимката, докато са заобиколени от трите кучета на семейството. И Арчи, и Лилибет са с червена коса - точно като баща си.

В картичката има и пет снимки на 40-годишния Хари и 43-годишната Маркъл по време на пътуванията им до Нигерия и Колумбия по-рано тази година.

„От името на принц Хари и Меган, херцога и херцогинята на Съсекс, Archewell Productions и фондация Archewell“, гласи посланието на коледната картичка. „Пожелаваме ви много щастливи празници и радостна нова година“, се добавя в него.

Херцогът и херцогинята на Съсекс отново бяха пропуснати от списъка на гостите за годишната среща на кралското семейство в Сандрингам Хаус.

The Duke and Duchess of Sussex have released their official 2024 Christmas card 🎄✨ Spot the heartwarming image of Prince Harry and Meghan Markle embracing Prince Archie and Princess Lilibet.



📷: Archewell pic.twitter.com/B4iMYbIruq — HELLO! Canada (@HelloCanada) December 16, 2024

Вместо това двамата поканиха майката на Маркъл, Дория Рагланд, за да отбележат празника с интимно тържество.

Хари и Меган неведнъж са пропускали различни целогодишни кралски дейности, откакто се преместиха в САЩ през 2020 г.

Те не са се завръщали на родна земя на Хари за празничния сезон от събирането на кралското семейство през 2018 г. в Сандрингам - имението на покойната кралица в Норфолк, Англия.

Но макар че двойката не получи покана от кралските особи за ежегодната им празнична среща, херцогът и херцогинята на Съсекс получиха покана да прекарат Коледа в Алторп Хаус - дома от детството на покойната му майка, принцеса Даяна.

Откакто се отказа от кралския живот, Хари поддържа близки контакти със семейството на покойната си майка, по-конкретно с чичо си Чарлз Спенсър.

Meghan and Harry's Christmas card with their children 😍 pic.twitter.com/8AcqOJ2Kxq — M 🌸 (@MeghanHarryFan) December 16, 2024

Въпреки това, като се имат предвид продължаващите проблеми със сигурността, с които двойката се сблъсква, след като по-рано тази година беше лишена от защита, финансирана от данъци, семейството учтиво отхвърли поканата.

Междувременно останалите членове на кралското семейство се събират в имението на крал Чарлз и кралица Камила в Норфолк, за да се отдадат на няколко коледни ястия, да си разменят подаръци и да присъстват на годишната църковна служба в църквата „Света Мария Магдалена“.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase