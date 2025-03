Какво знаем за най-новото бизнес начинание на Меган Маркъл?

М еган Маркъл е известна не само с поддържащата си роля в телевизионния сериал "Suits" и брака си с принц Хари, но и с множеството си бизнес начинания.

Най-новото от тях -лайфстайл телевизионен сериал With Love, Meghan, ще дебютира в Netflix на 4 март, а интервю за списание People вече даде представа какво да очакват феновете на херцогинята.

Любимият take-away е китайско

Meghan Markle looks absolutely stunning on the cover of People magazine! pic.twitter.com/SNly7RZGLD — Feminegra (@feminegra) March 3, 2025

With Love, Meghan ще бъде осемсерийна поредица, посветена на готварството, градинарството и разговорите с известни приятели.

Но това не означава само изискана кухня – в интервюто Меган разкрива, че китайската храна за вкъщи е любима в дома им в Калифорния.

„Но дори когато си поръчам храна за вкъщи, се старая да я поднеса красиво“, споделя тя.

The EPITOME of HEALED, 👏🏾RECLAIMING HER 👏🏾TIME👏🏾, JOY, and LOVED 😍😍😍 #MeghanMarkle pic.twitter.com/rb7qYMvL2l — Audra Donise (@Animated_Ace) March 3, 2025

За онези, които се чувстват несигурни в кулинарните си умения, херцогинята ги успокоява: „Сериалът е за това да правиш каквото можеш… и да го правиш с любов.“

Семейството ѝ обаче не разчита само на домашно приготвени ястия. „Ходим на вечери навън, и то не само в домовете на приятели или в частни зали – просто влизаме в ресторанти… Обожавам, че можем да се забавляваме така.“

По-успокоителен детайл за по-непретенциозните кулинари: принц Хари и петгодишният им син, принц Арчи, са запалени по пържените яйца.

The Duchess of Sussex, Meghan Markle, makes her grand return to Netflix with her new show, "With Love, Meghan," premiering on January 15, 2025! Set in the picturesque Montecito, California, this delightful lifestyle series invites you into Meghan's world, where she and her… pic.twitter.com/zvvxyMabg9 — EBONY MAGAZINE (@EBONY) January 7, 2025

„Обичам да правя закуска за семейството си“, казва Меган, която обикновено става в 6:30 сутринта.

Очаквайте само бегъл поглед към принц Хари

Ако очаквате сериалът да включва значително участие на принц Хари, ще останете разочаровани. Той се появява едва в края на поредицата. Както подсказва заглавието – фокусът е върху Меган.

„Не съм инфлуенсър“

This is literally the most basic, uninspired content I’ve ever seen. My local grocery store makes better fruit rainbows. It’s not creative, it’s not original, it’s boring and even worse is her insufferable banter. This show is going to suck. #MeghanMarkle #WithLoveMeghan… pic.twitter.com/VAlChV3Vqi — Princess CarParkle (@unreMARKLEble) March 3, 2025

Тази поредица бележи завръщането на Меган към лайфстайл съдържанието, напомняйки за времената преди кралския ѝ живот, когато водеше блога The Tig.

Но тя не се определя като инфлуенсър:

„Виждам себе си като предприемач и жена основател… и ако марката ми се окаже влиятелна, това е чудесно.“

Тя стартира нов лайфстайл бранд, наречен As Ever, в партньорство с Netflix, така че вероятно ще има и бизнес елемент в предаването.

„Отново е като меден месец“

Според Меган работата по шоуто ѝ напомня на началото на връзката ѝ с Хари.

„Виждам тази искра в очите му, когато ме наблюдава как правя нещо, което правех още когато се запознахме.“

Става дума за писането – нещо, което явно остава неразделна част от живота ѝ:

Meghan Markle appears in trailer for her new Netflix show ‘With Love, Meghan’ as she attempts to launch a career as an influencer.



The series will follow Markle in the kitchen, garden and even at a beehive while sharing some of her favorite cooking and crafting tips. pic.twitter.com/OUf3dXgbdi — Oli London (@OliLondonTV) January 2, 2025

„Пиша блогове, бюлетини, редактирам съдържание и обръщам внимание на детайлите.

„Мисля, че Хари обича да ме гледа, докато се потапям в творческия процес – и двамата се забавляваме с това.“

Нов подкаст на хоризонта

Меган се завръща в подкаст средите след Archetypes – предишният ѝ проект, който срещна смесени отзиви. Според People, новият ѝ подкаст в партньорство с Lemonada Media ще стартира тази пролет.

Тя признава, че през годините ѝ се е налагало да се справя с много обществен натиск, включително и покрай този нов проект.

„Имаше много обрати – дори и с избора на име. Разбирах го в реално време.“

В допълнение, споделя:

„Оценявам хората, които ми позволиха да правя грешки, да се уча от тях и да си прощавам.“

Любими сериали в дома на херцозите

В момента Меган и Хари гледат Shrinking, току-що са приключили Black Doves и с нетърпение очакват новия сезон на The White Lotus.

Без препратки към кралското семейство

Докато предишният им сериал в Netflix се фокусираше върху раздялата им с кралското семейство, този път не се очаква темата да бъде засегната.

Вместо това шоуто ще бъде оптимистично, пълно със скъпи кухни, красиви цветя и слънчеви гледки към живота им в Калифорния – отправено към бъдещето, а не към миналото.

Все пак, има малък жест към титлите им в Съсекс.

„Това е нашето семейно име и предполагам, че не бях осъзнала колко много ще значи за мен, докато не родихме деца.“

„Обичам, че Арчи, Лили, Х и аз го споделяме. Това означава много за мен.“

Бизнес начинанията на Маркъл редовно се сблъскват със смесени отзиви, отлагания и затруднения. Февруари месец новият й бранд беше замесен в няколко дела заради името му, а едното дело забранява продажбата на дрехи от компанията.