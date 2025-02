Меган Маркъл разкрива лайфстайл марката As Ever

М еган, херцогинята на Съсекс, възобнови своята лайфстайл марка, като я нарече As Ever и разкри нов уебсайт, включващ снимка на дъщеря й Лилибет.

Бившата звезда на “Suits” обяви новината в публикация в Instagram в понеделник.

As ever is live🙌 #MeghanMarkle #AsEver #AsEverMeghan - Mom and daughter ✨ pic.twitter.com/pxVZ2JHFeW