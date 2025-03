Любимото списание на Меган Маркъл ѝ се подиграва: "Мария Антоанета"

К улинарното шоу на Меган Маркъл е осмивано в единственото издание, което тя е казвала, че чете - The Economist.

Херцогинята на Съсекс се надяваше „С любов, Меган“ да има успех след неубедителния отзвук на предишните предложения на Netflix, пише Nesweek .

Критиките обаче бяха жестоки, и то не само сред британските таблоиди, за които тя отдавна е омразна фигура.

Американските издания - включително Time, който веднъж я включи в списъка си на 100-те най-влиятелни личности - също са яростни.

Сега The Economist, за който Меган каза, че чете по време на събитие по случай Международния ден на жената през 2019 г., също последва примера ѝ.

„Новият сериал на Меган Маркъл в Netflix не е в крак с времето“, гласеше заглавието на рецензията в списанието.

Защо това е от значение

Меган отдавна е боксова круша за кралските британски вестници като The Sun и Daily Mail, които се противопоставят на нейното излизане от кралското семейство.

И от години Съсекс могат да обвиняват за голяма част от критиките по техен адрес пристрастността на британската преса.

Напоследък обаче лошото настроение се разпространи далеч отвъд британските вестници, които формират „кралската рота“, и засегна американски марки като Variety, Time и The Hollywood Reporter.

Политическият тежък вестник The Economist е със седалище в Лондон, с офиси в Ню Йорк и Сан Франциско, и е в течение на повечето "фанфари" около Хари и Меган.

Watching the With Love,Megan episode with Mindy kaling its SOOO CRINGE> Girl I feel bad for both of them XXD Worst part is she wouldn't even let mindy actually say anything XD XD pic.twitter.com/raNBLqweOB — saztaz (@SaziaShahreen) March 5, 2025

Какво да знаем

В рецензията на The Economist се казва: „Както тя обяснява, тя иска да „сподели някои малки съвети и трикове“ за забавление на приятели и подобряване на живота си. Като например: не забравяйте да се ожените за член на британското кралско семейство. Това обикновено помага безкрайно.

„Или: да накараш Netflix да ти плати огромна сума, за да се похвалиш с огромен имот със зеленчукова градина, пчелни кошери и кокошки, които снасят пресни яйца. Това също помага".

„Това ново предаване на Netflix от осем епизода, което излиза на 4 март, е повече или по-малко Марта Стюарт за 0,01%; но е насочено към останалите 99,99%.“

Статията прави несполучливо сравнение с подзаглавие: „Нека ядат (и правят) пасти“ и предупреждение: „Кралиците често са обичали простия живот: Мария Антоанета си е прекарвала прекрасно във фермата за играчки близо до главния дворец във Версай - докато не го е направила.“

Меган заяви, че е читателка на списанието, когато я попитаха дали следва X, тогава известен като Twitter, по време на събитие по случай Международния ден на жената в Кралския колеж в Лондон през март 2019 г.: „Моето лично решение е да не се подхранвам с негативизъм и да бъда по-скоро ориентирана към каузи, действия".

„За мен това е трудна задача, защото не съм част от нищо от това. Не гледам на това. Съжалявам, не. За мен това е мое лично предпочитание. Но пък чета The Economist.“, заяви Меган.

Меган каза, че чете „журналистика, която наистина отразява неща, които ще окажат влияние, за което говорихме зад кулисите.

„Говорихме за Танзания и за статията, която The Economist току-що направи. Подобни неща, които наистина говорят за това как ролята на жените наистина се променя и се променя. Това е ключово. Съсредоточете енергията си там, а не върху нещата, които може би ви объркват.“, допълни херцогинята.

Какво казват хората

В рецензията на The Economist се казва: „Г-жа Маркъл казва, че „не преследва съвършенството“, а „преследва радостта“.

„Това е очарователно, ако не е точно формулировката, която използват другите в двореца, които са склонни да използват малко повече думи като „груба“, „тормозеща“, „трудна“ и „груба“, за да я опишат. Но тогава може би тези служители на двореца не са спирали да миришат - и да се усмихват - на хортензиите.“

Variety, който публикува интервю с нея на корицата си през октомври 2022 г., пише: „“С любов, Меган“ е пътуване на егото в Монтесито, което не си струва да се предприема: „Телевизионен преглед“.

Time, който през 2021 г. направи фотосесия с Хари и Меган, след като ги посочи в Time 100, написа: „“С любов, Меган“ на Netflix е кралски буквар за забавление, който не може да бъде по-скучен“.

The Cut, който я интервюира през 2022 г., беше по-позитивен: „Пропагандата на “С любов, Меган“ работи върху мен и напълно вярвам, че херцогинята на Съсекс никога не би ми продала нискокачествен чай от хибискус. Медът идва с пчелна пита!“

Какво се случва след това

Онлайн магазинът на Меган, As Ever, който е свързан с шоуто, все още не е пуснат изцяло в действие, въпреки че вече има редица продукти за продажба.