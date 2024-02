Мартин Скорсезе създава шедьоври, но и поляризира

М артин Скорсезе е един от най-известните и успешни режисьори и продуценти в Холивуд. Колекцията му от награди и отличия е впечатляваща, а сега към нея се прибавя и "Златна мечка" за цялостно творчество от Берлинале, пише Deutsche welle.

От 1967 година до днес той е режисирал 26 игрални филма и още много документални ленти. Последният му филм - "Убийците на цветната луна" - разказва за систематичното избиване на местното американско население от племето осейдж през 20-те години на миналия век. Извършителите са бели заселници, които искат да завладеят богатата на петрол земя. Филмът е номиниран за десет Оскара. Лили Гладстон, която е в главната роля, стана първата индианка, номинирана в категорията за най-добра актриса.

Director Martin Scorsese said he is not looking to slow down and plans to keep making movies, as he was honored with the Berlin Film Festival’s lifetime achievement award https://t.co/7da0NNLtDW pic.twitter.com/NNI84UBEtX — Reuters (@Reuters) February 21, 2024

Въпреки че филмът се радва на успех сред публиката и критиците, не липсват и критики. "Основният проблем е, че подобни истории се разказват най-вече от перспективата на белите колонизатори", казва в тази връзка режисьорът Джереми Чарлс, който е представител на племето чероки.

И това не е първият път, в който Мартин Скорсезе бива критикуван за свой филм. Много преди призивите за по-голямо разнообразие и равенство между половете да се настанят трайно в дебата за филмовата индустрия, творбите му поляризираха. Ето и кои са най-честите критики към Скорсезе.

Величаене на насилието?

Скорсезе насочва прожекторите към теми като мачизма и упражняването на власт още в началото на кариерата си. Насилието в "Шофьор на такси" (1976) и включването на персонаж на дете, което проституира - роля, изпълнявана от 12-годишната Джоди Фостър - правят филма, който се смята за шедьовър, противоречив.

Твърди се, че "Шофьор на такси" е един от факторите, отключили манията на Джон Хинкли-младши, който през 1981 се опитва да убие президента Роналд Рейгън, защото, както заявява, "искал да впечатли Джоди Фостър".

Според критиците на Скорсезе той трябвало да осъжда по-решително поведението на героите в своите филми. Но за Скорсезе подобни морални позиции са "повече от скучни", както заяви самият той наскоро в интервю за списание GQ. Коментарът му бе по отношение на реакцията към "Вълкът от Уолстрийт" (2013), който според някои "величаел психопатското поведение".

Wim Wenders presented Martin Scorsese with his Honorary Golden Bear at Berlin Film Festival, telling a hilarious story about the time he saved Scorsese from a flat tire in 1978. https://t.co/2oVcPsfNCv pic.twitter.com/VKwmJlbpe0 — Variety (@Variety) February 20, 2024

Конфликти с църквата

Преди да открие страстта си към киното Скорсезе е искал да стане свещеник. И до днес той е вярващ католик. Но "Последното изкушение на Христос" от 1988 година разгневи консервативните католици. Филмът съдържа сцена с халюцинация, в която Христос, в чиято роля е Уилям Дефо, прави секс с Мария Магдалена. Филмът е забранен в редица държави, включително в Аржентина - родината на папа Франциск.

В последните години обаче отношенията между Ватикана и режисьора явно са се подобрили. След представянето на филма "Мълчание" през 2016 година, който разказва за преследването на християни йезуити в Япония през 17 век, Скорсезе се срещна с папата. В началото на тази година режисьорът обяви, че иска да направи още един филм за Христос, базиран на книгата "Животът на Исус".

Нетфликс, Марвел и кое е истинското кино

По време на интервю през 2019 година Скорсезе заяви, че за него филмите за супергерои на Марвел не са кино. Режисьорът с италиански произход дори ги сравни с "увеселителен парк", в който липсва емоционална и психологична дълбочина. Изказването му предизвика остри реакции, най-вече от почитателите на филмите за супергерои.

Въпреки че доскоро защитаваше мнението, че стрийминг платформите "обезценяват" киното, Скорсезе работи с Нетфликс за филма "Ирландецът" от 2019 година, в който главните роли изпълниха Роберт де Ниро, Ал Пачино и Джо Пеши.

Режисьорът обясни, че никой друг в Холивуд не е бил готов да плати за продукцията, в която е използвана новаторска и скъпа технология за подмладяване на актьорите. Бюджетът на "Ирландецът" е около 250 милиона долара. Според "Холивуд Рипортър" Нетфликс обаче преосмисля стратегията си и "ерата на скъпата суета", която позволи на Скорсезе да продуцира този филм, "най-вероятно е приключила".

Martin Scorsese accepted the the Honorary Golden Bear at the Berlin Film Festival: "I really do seem to keep wanting to make pictures. So maybe I’ll see you in a couple years, I hope with another one." https://t.co/2oVcPsfNCv — Variety (@Variety) February 20, 2024

Има ли място за силни жени във филмите на Скорсезе?

Този дебат съпътства цялата кариера на Скорсезе и след "Ирландецът" отново бе повдигнат - във филма, който продължава цели три часа и половина, женските персонажи казват само няколко изречения.

Филмографията на Скорсезе все пак показва, че той е представял и силни женски образи - например в "Алис не живее вече тук" от 1974 и "Невинни години" от 1993 година. Наскоро Скорсезе представи и своята документална поредица за писателката Фран Лебовиц, която е емблема на Ню Йорк.

В скорошно интервю за "Гардиън" Скорсезе обясни, че изследва човечеството, което няма общо с разделението между половете. "Опитвам се да разбера кои сме ние като човешки същества, като организъм, от какво са направени сърцата ни."