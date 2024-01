Мартин Скорсезе планира да заснеме филм за Христос през 2024 г.

М артин Скорсезе не възнамерява да си взима почивка след "Убийците на цветната луна" и планира да заснеме следващия си филм за основите на учението на Христос по-късно тази година, съобщи електронното издание "Скрийн дейли".

В интервю за изданието "Лос Анджелис таймс" Скорсезе споделя, че заедно с режисьора и критик Кент Джоунс са завършили работата по сценария за продукцията, която се предвижда да продължи около 80 минути - доста по-малко от 206-минутния "Убийците на цветната луна" и 209-минутния "Ирландецът" от 2019 г.

Martin Scorsese is making another Jesus film after "The Last Temptation of Christ." The script is complete.



"I’m trying to find a new way to make it more accessible and take away the negative onus of what has been associated with organized religion. Right now, ‘religion,’ you… pic.twitter.com/9OTYBQu584