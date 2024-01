Маркетингът на Тюдорите: Средновековни фрески излизат наяве след 300 години

В университета в Кеймбридж работници по време на ремонт случайно открили скрити под мазилката средновековни фрески, съобщи Би Би Си.

Средновековните фрески са останали скрити от погледа в продължение на почти 300 години. Те са открити на покрива на колежа "Christ Church" по време на реставрационни работи. Изображенията се намират на територията на сградата на Първия двор, която датира от началото на XVI век. На стената са изрисувани коронованата червена роза на Ланкастър, повдигащата се решетка на замъка и хералдическата лилия.

Построена през 1448 г., сградата на колежа първоначално е била църква. Предназначението ѝ се променя през 1505 г., когато майката на крал Хенри VII Маргарет Бофорт основава колежа "Крайстчърч". Повдигнатата решетка е била гербът на Бофорс по това време. Според експерта по история на Тюдорите Кристина Фарадей изображенията служат като доказателство за високия статут на Маргарет Бофорт като кралски покровител и почитта към нея.

