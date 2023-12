5 средновековни забележителности в Англия, които трябва да видите

А нглия може да се похвали с огромно разнообразие от средновековни забележителности, всяка от които са част историята на англосаксонците и нормандското завоевание, чак до падането на кралете на Плантагенетите - има твърде много вдъхновяващи средновековни места, които да се споменат.

В тази статия избрахме 5 топ места, които гарантирано ще ви пренесат обратно в средновековна Англия.

1. Средновековният Рай

Rye is the quintessential English town that brings you back to older, much simpler times. Its winding cobbled streets and half-timbered homes look like they belong in a fairytale. 🏡✨ Retweet if you’d like to hop into the picture and stroll through this medieval village! 🇬🇧 pic.twitter.com/skjsb5QJar — Jon Miksis - Global Viewpoint (@JonMiksis) February 2, 2019



Рай е исторически пристанищен град в Източен Съсекс, Англия, който е бил важен член на Конфедерацията Cinque Port през средновековния период. Името Rye идва от „rie“, което означава банка или западносаксонското „ieg“, което означава остров, тъй като градът някога е бил изцяло заобиколен от море.

Връзките на Рай с морето са преопределили дългата му история с корабостроене, кралски посещения, процъфтяваща търговия и жестока контрабанда. Известни места там са нормандската църква, The Mermaid Inn, The Olde Bell Inn и Ypres Tower, всички отворени за посетители днес.

2. Катедралата в Уел и средновековният център

More of Wells Cathedral. pic.twitter.com/f2gMdw15Of — Lee - flâneur (@Lee_flaneur) December 4, 2023

Често описван като най-малкия град в Англия, Уел дължи статута си на средновековен град на красивата си катедрала от XIII-ти век. По площ и население градът всъщност не е най-малък в Англия - тази титла принадлежи на Лондонското сити.

Размерът му обаче не намалява голямото историческо наследство, което съхранява в себе си. Наречен на 3-те кладенеца, посветени на Свети Андрей, градът се разраснал от римско селище в англосаксонския период, когато крал Ине от Уесекс основал църква там през 704 г. Оттогава Уел е известен с производството на дрехи, а по-късно и с ролята си както в Гражданска война в Англия, така и във въстанието на Монмут.

Днес средновековната архитектура е превърнала Уел в популярно място за снимане на филми. Можете да обиколите катедралата, описвана като „най-поетичната от английските катедрали“, преди да се разхождате из живописните средновековни улици.

3. Уестминстърското абатство

On this day in 1220 King Henry II lays a foundation stone for a new Westminster Abbey building in London#westkentmasons #onthisday #history #freemasons #westminster #london pic.twitter.com/U5JUqBII5K — West Kent Freemasons (@westkentmasons) May 16, 2021



Уестминстърското абатство е емблематична средновековна структура и място на много исторически кралски и национални събития, от коронации и кралски сватби до погребения и дори смъртни случаи. Централно разположено в Лондон, Уестминстърското абатство било построено през XI-ти век от крал Едуард Изповедника, който посветил тази нова църква на Свети Петър.

Заедно с Уестминстърския дворец и църквата Света Маргарет, Уестминстърското абатство е обект на световното наследство на ЮНЕСКО.

4. Норуич Гилдхол



В сърцето на средновековния град Норич в Англия, Норуич Гилдхол е забележителен пример за късносредновековна архитектура и отразява нарастващата сила на търговския елит на града.

Днес Норуич Гилдхол е най-голямата останала гражданска сграда извън Лондон и е отворена за обществеността.

Характерният кремъчен екстериор на Норуич Гилдхол останала бастион на средновековната независимост и богатство на града, разположен на Gaol Hill. Сградата от е отворена за резервиране на обиколки с екскурзовод, които продължават около час, а можете и да разгледате историята на гилдията в един от дните на отворените врати за наследството, които се провеждат всеки септември.

5. Абатство Риво

The ruins of Rievaulx Abbey in North Yorkshire, which was established in 1132 and subsequently dissolved in 1538 by the order of Henry VIII during the dissolution of the English monasteries. At its height, it was one of the largest and wealthiest abbeys in England. pic.twitter.com/2OJlEqn0r4 — Archaeology & Art (@archaeologyart) March 8, 2021



Абатство Риваулкс било цистерцианско абатство близо до Хелмсли в North York Moors (планински район в североизточен Йоркшир), Англия. Като едно от големите абатства на Англия, Риваулкс било превзето по време на разпускането на манастирите през 1538 г.

Оттогава получило статут на древен паметник и поразителните руини на главното абатство продължават да бъдат популярна туристическа дестинация, притежавана и управлявана от English Heritage. Записите на абатството също предоставят едни от най-ранните сведения за странните връзки през средновековния период.