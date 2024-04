Майкъл Дъглас откри, че е роднина на Скарлет Йохансон

М айкъл Дъглас откри, че Скарлет Йохансон е негова далечна роднина.

В поредицата на PBS "Finding Your Roots" водещият Хенри Луис Гейтс младши разкри, че актрисата от "Черната вдовица" е "ДНК братовчедка" на 79-годишния Дъглас.

"Шегувате ли се?" - попита видимо шокираният Дъглас в предаването. "О, това е невероятно. Добре. Това е страхотно. Това е толкова готино."

