Скарлет Йохансон съди Дисни, те отвърнаха на удара

А ктрисата Скарлет Йохансон заведе дело срещу компания "Дисни" за това, че пусна новия й филм "Черната вдовица" едновременно в киносалоните и на стримийнг платформата си Дисни плюс, съобщават световните агенции, като цитират в. "Уолстрийт джърнъл".

Искът е внесен в съд в Лос Анджелис. Актрисата твърди, че договорът ѝ с "Дисни" и "Марвел стюдиос" предвижда продукцията да бъде пусната първо само в киносалоните, а дял от приходите от продажбата на билети са значителна част от нейния хонорар.

"Дисни" умишлено принуди "Марвел" да наруши споразумението без никакво основание, за да попречи на Йохансон да извлече максимални ползи от договора си със студиото", се казва в заведения от актрисата съдебен иск.

Scarlett Johansson is suing Disney for breaching her Black Widow contract.



