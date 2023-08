„Бъдете в сребро“: Бионсе притесни феновете си с молба в последната минута

Ф еновете на Бионсе са притеснени, след като певицата помоли посетителите на концертите ѝ да носят "сребърни дрехи" на световното ѝ турне "Ренесанс".

Миналата седмица изпълнителката на хита "Crazy in Love" се включи в Instagram с молба в последния момент към феновете, които ще присъстват на предстоящите ѝ изпълнения.

‘Stressed’ Beyoncé fans scrambling to find tour outfits after singer’s last-minute request https://t.co/1ImWJy0ldR pic.twitter.com/gL5RCCQ8bA

"Желанието ми за рождения ден е да го отпразнувам с вас, носейки най-страхотните си сребърни модни тоалети на концертите от 23.08 – 22.09", написа тя.

"Всяка вечер ще се обграждаме с блестяща човешка диско топка. Всички ще отразяват радостта си един на друг. Сезонът на Девите заедно", добави носителката на „Грами“.

Искането обаче накара феновете ѝ, които наричат себе си Beyhive, да изпаднат в хаос.

"Бионсе ме стресна, като поиска да носим изцяло сребристо 2 дни преди концерта", гласеше един от коментарите.

Други отстояваха позицията си, отказвайки да сменят тоалетите, които бяха планирали, откакто билетите бяха пуснати в продажба преди шест месеца.

"Аз няма да нося сребро и Бионсе просто ще трябва да се справи с това", написа друг фен.

Въпреки това се съобщава, че фирмите за подобен тип облекла отбелязват огромен бум на продажбите. Продавачът Sequin Fans заяви, че е отбелязал 200-процентно увеличение на продажбите на сребърни дрехи, а Radiancy Designs заяви, че трафикът им е четири пъти по-голям от обичайното.

Beyoncé will turn 42 while on the road for her ongoing Renaissance Tour.#Beyoncé #RenaissanceTour https://t.co/XC1BgFxw6E