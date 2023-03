Цял град в САЩ се преименува на Тейлър Суифт

Т ейлър Суифт е на път да завладее света, макар да може да се твърди, че вече го е направила с втория си албум „Fearless“, съобщи “Giant freakin robot”. Многократната носителка на награди "Грами" сега печели още по-голяма чест: един град се преименува на Суифт Сити. „Consequence“ съобщава, че Глендейл, Аризона, първият град от световното ѝ турне „The Eras“, ще бъде известен като Суифт Сити на 17 и 18 март в чест на първите две вечери от най-голямото музикално турне на планетата.

Може и да не е най-великата, но Тейлър Суифт е толкова популярна, че се наложи феновете ѝ най-накрая да накарат Конгреса на САЩ да разгледа монопола на Ticketmaster върху бизнеса с концертни събития. След като световното турне беше обявено, феновете предизвикаха срив на уебсайта и не можаха да закупят билети, които бяха изкупени от безброй ботове и прекупвачи.

