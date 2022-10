Лоши новини за феновете на Marvel

Л оши новини за любителите на филмите на Marvel. "Дисни" оповести, че ще отложи датите за излизането на екран на няколко предстоящи филма от киновселената на Marvel, сред които "Блейд", "Фантастичната четворка" и "Отмъстителите: Тайни войни", предаде Ройтерс.

След като режисьорът на "Блейд" Басам Тарик се оттегли от проекта през септември, Marvel реши временно да спре производството на филма, за да му търси заместник.

Източник, запознат с плановете на филмовото студио, заяви пред Ройтерс, че Marvel използва паузата в продукцията, за да намери нов режисьор, който да работи със сценариста на "Лунен рицар" Бо де Майо. Де Майо е основният сценарист на "Блейд". Главната роля във филма е поверена на носителя на "Оскар" Махершала Али.

Героят на Marvel Блейд, който се появява за първи път в комикса "Гробницата на Дракула", написан от Марв Улфман през 1973 г., в крайна сметка получава своя собствена история, адаптирана по-късно във филмовата трилогия "Блейд", "Блейд 2" и "Блейд: Троица" с Уесли Снайпс в главната роля.

Marvel is shutting down pre-production on #Blade as they continue their search for a new director and develop the script



(via @THR) pic.twitter.com/wU02125LgZ