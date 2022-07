Дисни обяви два нови филма от поредицата "Отмъстителите"

"Дисни" представи няколко филма за супергерои от мултивселената на "Марвел", включително двe нови продукции "Отмъстителите" и показа откъс от продължението на "Черната пантера", съобщи АФП.

Филмите от вселената на Marvel доминират в световния бокс-офис от няколко години, като "Отмъстителите: Краят на играта" от 2019 г. за кратко беше в най-касовият филм на всички времена с над 2,79 милиарда долара приходи.

"Отмъстителите: Династията Кан" и "Отмъстителите: Тайните войни" ще излязат по кината през 2025 г., обяви президентът на студиата Кевин Файги.

Двете нови заглавия на "Отмъстителите" ще завършат сагата от повече от десет взаимосвързани филми и поредици от киновселената на "Марвел".

