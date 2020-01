Марвел с първия транссексуален супергерой

К инематичната Вселена на Marvel създава своя първи транссексуален супергерой.

На въпрос дали ЛГБТ героите ще присъстват в поредиците на Marvel директорът на компанията заявява, че такъв герой присъства във филма, който снимат в момента. И не само.

През 2019 г. стана ясно, че в следващата сага от „Отмъстителите: Война без край“, ще играе транссексуален герой.

От Marvel също така заявиха, че ще представят и първият си глух супергерой във „Вечните“ и първия си азиатско-американски супергерой, в „Шан-Чи“ и „Легендата за десетте пръстена“.

