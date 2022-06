Истински фен на Marvel ли си?

С рещали ли сте се някога с истински, стопроцентов фен на комиксите на Марвел и филмите, правени по тях? Няма как да сте го пропуснали, ако сте го срещали, защото за такива хора Киновселената Марвел е като олтар, в който всеки герой има собствено място за поклонение. Вие може и да смятате, че сте почитател на Марвел, но ето какво отличава истинските фенове от останалата част от хората, които просто са гледали 1-2 филма или са прелистили някой комикс.

Имат всички комикси, знаят наизуст всички филми

Истинските фенове се познават по това, че дори и насън да ги бутнеш, могат да изброят филмите от Киновселената на Марвел, в поредността на излизане на голям екран и по азбучен ред на героите и актьорите. Освен това на сакрално място в дома им са събрани всички комикси, до които те са се домогнали – дали получени като наследство от бащите си, които също са били истински фенове, или с наддаване в онлайн търгове. Истинският фен не пести време, усилия и пари, за да се обгради с възможно повече история за Марвел и то от извора, което са именно комиксите. Издания на Giant-size defenders от 70-те години на миналия век например са едни от най-ценните придобивки за феновете на Марвел и ако обърнете света да осигурите този комикс на човека и истински фен до вас, той ще ви бъде благодарен до живот (и ще настоява да разглеждате комикса заедно).

Знаят историята на Mарвъл от създаването на първия герой

Както казахме вече, истинските фенове на Марвел знаят всичко за бранда. Знаят, че всичко започва през 40-те години на миналия век, когато човек на име Стенли Лийбър (известен впоследствие като Стан Лий), работи в малката компания на чичо си за производство на комикси. Там той носи кафета, вдига телефона, води записки и постепенно започва да участва и в списването на комиксите – първите от които включват герои като Namor и, разбира се, Captain America (Капитан Америка), който по това време се бори с нацистите. Комиксът от 1941 година, озаглавен “Captain America Foils the Traitor’s Revenge”, е първият, който носи подписа на Стан Лий.

В годините напред той започва да използва така наречения Marvel Method на работа – сяда в компанията на художник и докато артистът рисува персонажа и сюжета, Стан Лий добавя диалога. Така са създадени много от героите на Марвел, които днес познаваме както от комиксите, така и от кино екрана, а компанията Marvel Entertainment, LLC е собственост на The Walt Disney Company.

Източник: Istock

Всички герои междувременно, със своите истории и сюжети, се превръщат в Киновселената на Марвел – едно огромно пространство, развиващо се на отделни фази, в които се раждат различните кино хитове. Първата фаза стартира със заглавията Iron Man (2008), The Incredible Hulk (2008), Iron Man 2 (2010), Thor (2011), Captain America: The First Avenger (2011), Marvel’s The Avengers (2012), а четвъртата фаза, в която Киновселената се намира в момента подготвя филми, като Black Panther, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3, The Marvels.

В плановете е включена и бъдеща фаза, но заглавията в нея, както и предполагаемите дати на премиерите им, са все още неизвестни.

Истинският фен си има любим герой

Ако си истински фен, няма как да симпатизираш на всички. Това е така, защото повечето хора, които „живеят“ с Киновселената на Марвел, си имат герой, с когото се олицетворяват, следят развитието му и се вълнуват. Дали това ще е Captain Marvel, Iron Man, Doctor Strange, Captain Аmerica или Wanda Maximoff – няма значение. Може и да е някой друг, който не сме описали тук, но важното е, че истинският фен ще знае всичко за героя си, защо той е най-якият герой в цялата Киновселена и ще се опита да убеди и вас в това.

Източник: Istock

Между другото, сегашните деца е много вероятно да се превърнат бързо в истински фенове на един от най-новите киноперсонажи във Вселената на Марвел - Miss Marvel, със световна премиера през юни, чиято роля на Камала Кан е поверена на Иман Велани. Miss Marvel е екранизация на популярния и едноименен комикс за момиче супергерой, което води непрестанна битка със себе си и се опитва да разбере връзките с другите хора. Създателите на сериала споделят, че историята на Камала Кан е толкова универсална, че няма момиче, което да не се припознава в нея.

Ако пък сте по-голям на възраст фен на Марвел, със сигурност знаете и за минисериала Moon Knight, базиран на съществуващия едноименен комикс. Оскар Айзък е в главната роля на мъж, който не може да различи реалност от сън, и влиза непрекъснато в образа и тялото на Марк Спектър. Moon Knight стана хит още с излизането си в края на март и масово получи страхотни отзиви, което го прави още едно от чаканите заглавия на платформата.

Истинският фен знае, че киновселената идва с Disney+

Или ако случайно не е разбрал, сега ще го разбере. Да, новината е голяма, защото платформата Disney + стартира в България на 14 юни и ще предлага ексклузивно оригинално съдържание и хиляди епизоди и филми на Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. Засега Disney+ ще бъде услуга на английски език, а феновете ще могат да гледат и номинирания за „Оскар“ „Shang-Chi and the Legend of The Ten Rings“ („Шан-Чи и легендата за десетте пръстена“), на номинираната за „Оскар“ продукция „Luca“ („Лятното приключение на Лука“) на Disney и Pixar, на отличения с „Оскар“ „Encanto“ („Енканто“) от Walt Disney Animation Studios, както и на отличения с „Оскар“ „Cruella“ („Круела“) с Ема Стоун в ролята на легендарната Круела де Вил. И още - „Free Guy“ („Свободен играч“) с Райън Рейнолдс, „The Simpsons“ („Семейство Симпсън“) и „Grey’s Anatomy“ („Анатомията на Грей“), както и научнопопулярно съдържание – първи сезон на „The World According To Jeff Goldblum“ от National Geographic.

Източник: Dysney+

Disney+ ще дава възможност за едновременно гледане на до 4 устройства (така че, ако сте четирима истински фенове на Марвел вкъщи, да не се карате), а всеки потребител ще може да тегли неограничено съдържание на до 10 устройства и да добавя до 7 различни профила. Родителите пък ще могат да създават детски профили с подходящ интерфейс и да ги управляват със съдържание, което подхожда на възрастта на децата, а такова ще има в изобилие.

И така, след всичко това, какво излезе – истински фен ли сте на Марвел или има какво да наваксвате? И в двата случая всичко е наред – защото Киновселената на Марвел е толкова богата, че дори и хардкор феновете, които знаят всичко за героите, винаги могат да открият нещо ново. А останалите... тях няма да ги мислим, защото имат занимание оттук до края на света. Или поне до бъдещата фаза.