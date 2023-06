„Лош избор на обувки“: Дженифър Лопес стана за смях

53-годишната Дженифър Лопес се появи на публично място в рокля с геометричен принт. Певицата носеше високи бели сандали с изваян ток и сребърни детайли с логото на дизайнера, украсяващи платформата.

Видът ѝ беше допълнено от златни обеци и червена чанта. Тя беше вързала косата си на висок кок. Феновете обаче не оцениха имиджа на певицата и критикуваха в коментарите: „Странни снимка“, „Лош избор на обувки“, „Токчетата определено не са за теб“.

Jennifer Lopez puts on a stylish display for lunch with her twins Max and Emme #dailymail #display https://t.co/anmfGucEVm