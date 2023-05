Дженифър Лопес събра погледите на училищна пиеса

Д женифър Лопес направи горещо шоу, когато се присъедини към съпруга си Бен Афлек и тяхното смесено семейство на училищната пиеса на най-малката му дъщеря Серафина в Лос Анджелис в събота вечерта.

53-годишната певица показа стегнатите си крака в дълга рокля с червени волани, подходяща чанта и лачени обувки на платформа.

Бен Афлек избра основно черно облекло, докато Дженифър се разхождаше зад него с 15-годишния си син Максимилиан. Лопес дели Макс и близначката му Еме с бившия си съпруг Марк Антъни.

Бившата съпруга на Афлек Дженифър Гарнър също присъства на представлението, но нейното присъствие беше определено по-скромно. 51-годишната актриса ​​носеше дънки, маратонки, тениска и просто черно яке за голямата вечер на дъщеря си.

Серафина - облечена в дънково яке и червени карго шорти - триумфално излезе от театъра, държейки два букета за представлението си.

Наскоро Лопес разкри колко виновна се чувства за вниманието, което децата ѝ получават.

„Те не са избрали това. И не съм говорила с тях много за това, но те започнаха да ми казват как хората се отнасят с тях“, каза Лопес. „Така че, когато влязат в стаята, това е, за което хората си мислят. Те не ги виждат такива, каквито са. И мисля, че това трябва да е наистина трудно нещо за тях. Така че бих искала да мога да ги предпазя от това.“, добави още тя.

Лопес и Афлек, които преди това имаха връзка между 2002-2004 г., ще отпразнуват първата си годишнина от сватбата на 16 юли.

Номинираната за „Еми“ поп дива ще издаде следващия си девет студиен албум This Is Me... на 21 юли и поне девет от 13-те песни изглежда са написани за Бен, включително „Dear Ben Pt. II.'