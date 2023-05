Не отново! Дженифър Лопес и Бен Афлек спорят на премиерата на „Майката“

Д женифър Лопес и Бен Афлек отново изглеждаха сериозни, когато излязоха на червения килим на премиерата на новия ѝ филм „Майката“ в сряда вечерта.

53-годишната певица жестикулираше към съпруга си, за когото се омъжи миналата година, с намръщено лице, докато той изглеждаше доста напрегнат по време на разговора. След като бяха щракнати по време на спора, те скоро се върнаха към холивудския си режим с лъчезарни усмивки и достойни за сцена целувки.

Jennifer Lopez and Ben Affleck look super cute at #TheMother premiere tonight. pic.twitter.com/VvezvRhquj

Проявата им идва, след като двойката влезе в наскоро в заглавията на „Грами“ през февруари, когато Дженифър беше уловена от камера да настоява Бен да се преструва, че се забавлява. В истински стил на суперзвезда, Дженифър се погрижи напрежението им да не продължи дълго, тъй като тя скоро премина в романтичен режим, за да направи перфектната снимка за червения килим.

Jennifer Lopez and Ben Affleck share a kiss at the premiere of her new action thriller The Mother https://t.co/cXuq9TcBld pic.twitter.com/2NI0n6oGZz