Кралски разкош: Кейт Мидълтън блести с пайети и тиара в Йордания (СНИМКИ)

К ейт Мидълтън излезе в нова версия на стара любима вечерна рокля, облечена в розова златна рокля с пайети на Jenny Packham и красиви кралски бижута за сватбата на престолонаследника принц Хюсеин и Раджва ал Саиф в Йордания.

41-годишната принцеса на Уелс за първи път извади значимо бижу от колекцията на кралица Елизабет II, като носеше висящи обеци "Гревил", които майката на Елизабет ѝ е подарила за сватбата през 1949 г.

Kate Middleton sparkles in sequins, tiara at Crown Prince of Jordan's royal wedding reception

Мидълтън съчета ослепителните диаманти с диадемата "Любовен възел" на принцеса Даяна, когато се присъедини към принц Уилям, за да поздрави младоженците и членовете на техните семейства на вечерния прием след церемонията. Роклята ѝ с дълги ръкави и кристална украса е с леко надиплени ръкави и украса от кристали отпред и в областта на талията.

А принцесата явно харесва визията, тъй като преди това носеше същия стил в горско зелено по време на пътуването до Пакистан през 2019 г., както и на Кралския вариететен спектакъл през 2021 г.

По стечение на обстоятелствата престолонаследничката на Дания Мария, която също присъства на кралската сватба, носеше розовия вариант на роклята миналата година.

Kate Middleton sparkles at Crown Prince of Jordan's royal wedding reception

Мидълтън също така носеше синия си пояс и значката с малтийски кръст, които получи като Дама на Великия кръст на Кралския викториански орден, като добави жълтата лента и брошката, известни като Кралски семеен орден.

По-рано през деня Мидълтън се придържаше към същата цветова палитра, носейки розова рокля Elie Saab за красивата сватба на йорданската двойка на открито.

Kate Middleton glows in pink gown at Crown Prince of Jordan's royal wedding

Тъй като този месец има много кралски събития, не можем да не се запитаме какво ли ще извади принцесата на Уелс от своята кралска кутия за бижута следващия път.