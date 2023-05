Кейт Мидълтън „копира“ визията на Меган Маркъл

К ейт Мидълтън направи изненадваща видео поява на финала на конкурса за песен на „Евровизия“ в събота и докато нейната зашеметяваща синя рокля - и свирене на пиано - удивиха много кралски фенове, някои от поддръжниците на Меган Маркъл я обвиниха, че копира една от визиите на херцогинята.

Royal fans think Kate Middleton ‘copied’ Meghan Markle’s look for Eurovision 2023 https://t.co/C5jbVJfWt5 pic.twitter.com/GrkQSSw7oa