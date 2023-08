Финалът на "И просто ей така...": Дългоочакваното завръщане на Саманта

Предупреждение: Тази публикация съдържа спойлери от финала на сезон 2 на сериала „И просто ей така...“

Саманта Джоунс се завърна! Ким Катрал направи дългоочакваната си поява като любимата си героиня от "Сексът и градът" по време на финала на сезон 2 „И просто ей така..." - и изпълни желанията на безброй фенове.

По време на сцената в началото на епизода тази седмица Кари (Сара Джесика Паркър) получава обаждане от Саманта, която е в колата. "Полетът ми закъснява с три часа, Кери! Няма да успея да стигна навреме", заявява тя.

Облечена в червена рокля и сребърен тренчкот, допълнени с лимоненозелена чанта и едри бижута, Саманта след това обяснява, че Миранда (Синтия Никсън) и Шарлот (Кристин Дейвис) са ѝ разказали за партито "Последна вечеря" на Кари в стария ѝ апартамент - и Саманта планира да хване полет от летище Хийтроу до Ню Йорк, за да изненада приятелката си само за една нощ.

"Е, това е твоят апартамент и аз трябва да изразя уважението си", настоява тя.

Настоявайки Кери да я включи на високоговорител, Саманта се сбогува с мястото на Кери, както можеше да направи само неособено сексапилната и уверена героиня.

"Благодаря ти за всичко страхотен, страхотен апартамент", каза тя.

Когато Кари я дразни, че развива британски акцент, Саманта се подиграва с изненадата. "Наздраве!" - заключи тя. "И приятна вечер."

Отсъствието на Саманта беше обяснено за първи път в премиерата на сериала, където стана ясно, че двете са се отдалечили една от друга, след като Кари уволнила Саманта като неин публицист и Саманта се преместила в Лондон. Оттогава насам бившите приятелки бавно се сближават: общуват с текстови съобщения и се събират за напитки извън екрана.

Присъствието на Саманта беше малко по-слабо усетено през целия втори сезон - макар че тя беше видяна в епизод 8, когато Шарлот разглеждаше стари снимки - но вълнението за появата ѝ достигна трескава степен, когато трейлърът на финала на сезона показа, че Кари получава телефонно обаждане от нея.

Епизодът може и да е кратък, но бележи важен момент за сериала, както и за Катрал, която през май 2022 г. в интервю за Variety изрази чувствата си, че не иска да участва в рестартирането на "Сексът и градът", отчасти защото не харесва сюжетната линия на героинята си в така и непроизведения трети филм "Сексът и градът", а сюжетът на "И просто ей така..." прилича "основно на третия филм", който включва и сюжети като смъртта на съпруга на Кари - Тузаря (Крис Нот).

"Не исках също така да правя компромиси с това, което беше сериалът за мен", каза тя по онова време. "Пътят напред изглеждаше ясен."

През 2017 г. Катрал написа в Twitter, че година по-рано е решила, че "не иска" да се снима в трети филм за SATC и е приключила с ролята на Саманта, когато е изразила недоволство от сценария на третия филм за "Сексът и градът". Решението ѝ да не участва доведе до публична разправия с Паркър. Когато създателите на "И просто ей така..." Майкъл Патрик Кинг и Сара Джесика Паркър решават да създадат рестарт на "Сексът и градът", Катрал не е помолена да се превъплъти в ролята на Саманта.

"Никога не са ме молили да участвам в рестартирането", казва тя пред Variety. "Ясно изразих чувствата си след евентуалния трети филм, така че разбрах за това, както всички останали - от социалните мрежи."

Но съпротивата на Катрал да се превъплъти в най-запомнящата се роля вероятно се дължи и на личните ѝ чувства към Паркър, за коята твърди, че "е можела да бъде по-мила" с нея по време на продукцията на "Сексът и градът".

"Това е мястото, където вземам на подбив хората от "Сексът и градът" и конкретно Сара Джесика Паркър - според мен тя можеше да бъде по-мила", казва актрисата пред Пиърс Морган през 2017 г.

Тя добави също, че тя, Паркър, Никсън и Дейвис "никога не са били приятелки" по време на същото интервю.

Но Катрал най-накрая наруши обещанието си да остави Саманта в миналото, когато се твърди, че е получила обаждане от ръководителя на HBO, който я попитал: "Какво можем да направим?" по отношение на участието ѝ в "И просто ей така"...

Едно от тези искания включвало връщането на дългогодишната ѝ приятелка и оригинална дизайнерка на костюми за "Сексът и градът" Патриша Фийлд, която не работи по "И просто ей така"...

„Просто си помислих, че ако ще се връщам, ще се върна с този вид стил на Саманта“, каза тя пред The View през юни. "И ние го направихме."

Според Variety Катрал е заснела епизодичната роля на 22 март в Ню Йорк. Тя е направила сцената си "без да вижда или говори със звездите от сериала", включително Паркър, Никсън и Дейвис, и според съобщенията не е общувала с Кинг.