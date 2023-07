Линията на Уолъс: Историята на загадъчната граница, която раздели света на две

Д ългогодишната загадка около гигантска еволюционна линия е решена, 160 години след първоначалното поставяне на границата. Объркващата линия, която е едновременно въображаема и реална, е възникнала преди милиони години, след като континентален сблъсък предизвикал екстремни климатични промени, които повлияли на видовете от всяка страна на разделението по различни начини.

Границата, известна като линията на Уолъс, е биогеографска бариера, очертана за първи път през 1863 г. от британския натуралист и изследовател Алфред Ръсел Уолъс, който предложил теорията за еволюцията чрез естествен подбор по същото време като Чарлз Дарвин.

По време на пътуванията си из Малайския архипелаг - верига от повече от 25 000 острова между Югоизточна Азия и Австралия, която включва съвременни държави като Филипините, Индонезия, Малайзия, Папуа Нова Гвинея и Сингапур - Уолъс забелязал, че видовете, които срещал били драстично променени от определен момент нататък. Тази точка границата по-късно е наречена линията Уолъс. (Част от линията е преначертана, за да отрази актуализираните открития в региона.)

От азиатската страна на линията, видовете имат характерните особености специфични за Азия. Но от австралийската страна на границата животните имали смесени азиатски и австралийски характеристики на произхода. Повече от век асиметричното разпределение на видовете по линията на Уолъс заблуждавало еколозите. Явно се случило нещо, което позволило на азиатските видове да се движат надолу, но попречило на австралийските видове да се движат в обратната посока, но така и станало ясно какво.

През последните няколко години обаче се появи нова теория: сега изследователите смятат, че неравномерното разпределение на видовете по линията на Уолъс е причинено от екстремни климатични промени резултат от тектонична активност преди около 35 милиона години, когато Австралия се откъснала от Антарктида и се разбила в Азия, от което появил Малайския архипелаг.

В новото проучване, публикувано на 6 юли в списание Science, изследователите използвали компютърна симулация, с която да онагледят как животните са били повлияни от климатичните ефекти, предизвикани от континенталните промени. Моделът взема предвид способността за миграция, екологични предпочитания и еволюционна връзка на повече от 20 000 вида, открити от двете страни на линията Уолъс. Резултатите показват, че азиатските видове били много по-подходящи за живот на Малайския архипелаг по онова време.

Основните климатични промени по това време не били причинени от самите движения на континентите, а по-скоро от това как те повлияли върху океаните.

„Когато Австралия се отдалечила от Антарктида океанът заобиколил Антарктида, където се появило Антарктическото циркумполярно течение“, каза в изявление водещият автор на изследването Алекс Скийлс, еволюционен биолог от Австралийския национален университет. „Това драстично променило климата на Земята като го направил много по-хладен.“ (Антарктическото циркумполярно течение, което обикаля Антарктика, е най-голямото в света и продължава да играе ключова роля в регулирането на климата на Земята и днес.)

Новият модел разкрил, че променящият се климат не засяга еднакво всички видове. „В Югоизточна Азия и новосформирания Малайски архипелаг остава много по-топло и влажно, отколкото в Австралия, която е станала студена и суха. В резултат на това видовете в Азия били добре приспособени да живеят на Малайските острови и ги използвали като „мост“, за да се придвижат към Австралия“, каза Скийлс. Но „това не важало за австралийските видове“, добави той. „Те еволюирали в по-хладен и по-сух климат, поради което техните миграции били по-малко успешни.“

Изследователите мислят, че тези наблюдения могат да бъдат използвани за прогнозиране на това как съвременното изменение на климата ще повлияе на живите видове." Това може да ни помогне да предвидим кои видове са по-добри в адаптирането към нови среди на живот, тъй като промените в климата на Земята оказват сериозно влияние върху глобалното биоразнообразие", каза Скийлс.