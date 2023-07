Гмуркачи се натъкнаха на рядка гигантска риба от японска легенда

Г рупа водолази се натъкна на рядка гигантска риба гребец край бреговете на Тайван.

Популярният видеоклип, първоначално публикуван от инструктора по гмуркане Уанг Ченг-Ру през юни, показва как групата се сблъсква с дълбоководната риба в плитка вода край бреговете на район Руифанг в североизточната част на острова.

Кадрите на гигантска риба гребец са рядкост, тъй като обикновено те се срещат на дълбочина между 60 и 305 метра под повърхността на морето.

A giant Oarfish was spotted by divers off Taiwan coast with holes in its body. The rare fish, considered one of the longest fish in the ocean, is believed to be a sign of impending earthquakes, according to local folklore.

