Смъртта на мухите: Как мъртвите влияят на живите

В иждането на мъртви мухи кара други мухи да умират по-бързо, но защо?

Може да има странни последствия ако оставите мъртвите мухи да си стоят там където са паднали.

Изследванията показват, че когато плодовите мушици от вида Drosophila melanogaster пребивават сред труповете на мъртвите си побратими, продължителността на живота им драстично намалява.

Те започват да се държат по-затворено, губят телесни мазнини и стареенето им се ускорява до такава степен, че умират по-рано от плодовите мушици, които не виждат мъртвите си приятели.

И сега учените се опитват да добият представа защо това се случва. Два типа неврони, възприемчиви към серотонина, се активират, когато плодовите мухи живеят сред мъртвите си другари, и тази повишена активност ускорява процеса на стареене при мухите.

„Разбирането на невронните вериги, чрез които възприятието за смъртта влияе върху тези фенотипове, може да помогне при бъдеща работа, насочена към разбирането на последствията, свързани с това. Освен това други сензорни преживявания при индивиди, включително при хора, може да ни помогнат да разберем как специфичните невронни състояния влияят върху поведението и физиологията, “ пишат екип от изследователи, ръководени от физиолозите Кристи Гендрон и Тухин Чакраборти от Мичиганския университет.

Сетивните процеси влияят на стареенето, но все още не ни е ясно как се случва това. Предишни изследвания на екипа показали, че пребиваването сред мъртви мухи от същия вид наистина имало видим ефект върху плодовите мушици, показвайки, че те умирали рано, но причините за това били неизвестни.

Наблюдавали сме подобни ефекти и при други животни: некрофореза или отстраняване на мъртви видове при насекоми, вокализация и инспекция на трупове при слоновете или повишаване на нивата на регулаторни хормони, наречени глюкокортикоиди при нечовекоподобни примати.

При плодовите мухи промените включват и серотонин - важен невротрансмитер, който пренася сигнали между нервните клетки, и един от рецепторите на серотонина, 5-HT2A. Изследователите започнали новото проучване, изследвайки кои 5-HT2A неврони могат да бъдат включени във физическите ефекти на това, което изследователите нарекли "възприятие за смъртта".

Те инжектирали на живи мухи флуоресцентен протеин и им показали мъртвите мушици. След това изследователите наблюдавали и отбелязвали кои части от мозъка на живите мухи светват, при вида на труповете.

Накрая започнали изкуствено да активират неврони в тези региони в други мухи, които не били виждали мъртвите си събратя, докато не открили две от тях, при които имало ефекти на „възприятието за смъртта“ и били наречени R2 и R4.

