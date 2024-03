Лятното часово време: Как преместването на стрелките може да повлияе на настроението ни

Е то го отново: лятното часово време е тук. Ще преминем към него, като преместим часовниците си с един час напред в неделя.

Тази промяна от един час може да не изглежда много, но може да причини хаос на психическото и физическото благосъстояние на хората в краткосрочен план.

Хората, които изпитват нарушения на съня, може да се чувстват изтощени, сънливи и по-малко концентрирани. Скорошно проучване установи, че автомобилните произшествия са се увеличили с 6% след пролетната смяна на часовото време.

Daylight saving time in Israel will take effect at 2 A.M. Friday morning, with clocks moving forward one hour to 3 A.M. https://t.co/zhdjUwLSk5

Тъй като може да имаме по-малко сън с промяната, лятното часово време може да влоши разстройства като тревожност и депресия.

От двете промени във времето, които изпитваме, експертите казват, че преминаването напред е най-разрушителното. Едночасовата смяна може да повлияе на нашите циркадни ритми, нормалните 24-часови цикли на тялото, които регулират важни дейности като храна, настроение и сън.

Излагането на светлина играе ключова роля в циркадните ритми, които могат да бъдат отхвърлени от по-тъмни сутрини и по-светли вечери, създадени от смяната на времето.

При по-малко сутрешна светлина тялото ви може да произвежда по-малко количество от хормона серотонин, който повишава настроението ни. Обратно, вечерите с повече светлина може да забавят производството на хормона мелатонин в тялото ви, който насърчава съня.

Don't forget, everyone! ⏰ Daylight Saving Time begins this Sunday, March 31st! Remember to set your clocks forward one hour before you go to bed on Saturday night. 🌞 Enjoy the longer days and brighter evenings ahead! #DaylightSavingTime #SpringForward 🌸 pic.twitter.com/wHw4P44lqW