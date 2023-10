"Европейска бъркотия": Как се ражда идеята за лятното часово време

Т ъй като французите трудно ставали рано сутрин, през 1784 година американският политик Бенджамин Франклин пише сатирично есе за това колко много свещи и пари можели да се икономисат, ако се въведе смяна на времето, която да кара хората да стават по-рано. За целта Франклин предлага да се въведе данък върху щорите, да се намали производството на свещи и населението да бъде събуждано сутрин с топовни гърмежи. 78-годишният Франклин, който е един от бащите-основатели на САЩ, по онова време живеел в Париж, пише Deutsche Welle .

Пестене на енергия от осветление

В своето сатирично есе за "Журнал дьо Пари" известният с пестеливостта си Франклин пише за икономиите на осветление в домакинствата, които биха могли да се реализират благодарение на една промяна на часовото време. Самият той обичал да играе шах до зори, така че много рядко ставал от леглото преди обяд. Под заглавие "Икономически проект за намаляване на разходите за осветление" той описва как един път случайно се събудил в 6 часа сутринта, само защото щорите не били спуснати. За свое голямо учудване открил, че "слънцето грее още от съвсем ранни зори". Като истински учен Франклин изчислил, че ако бъде променено часовото време, парижките домакинства могат да икономисват милиони килограми восък за свещи и газ за лампи.

Парижаните обаче посрещнали с присмех съветите на Франклин и неговите предложения потънали в забрава. Повече от сто години по-късно двама учени, независимо един от друг, предлагат сезонна промяна на часовото време. През 1895 година новозеландският изследовател на насекомите и астроном Джордж Върнън Хъдсън, а през 1907 и британският откривател Уилям Уилет пишат по този въпрос. В произведението си "За пилеенето на дневната светлина" Уилет предлага през лятото стрелките на часовниците да бъдат премествани с 80 минути напред, за да се пестят разходи за осветление. Стрелките на часовниците трябвало да бъдат местени в четири последователни неделни дни през април с по 20 минути напред. И по същия начин да бъдат връщани назад през септември.

