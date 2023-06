Лекарите с предупреждение за вейповете: Редица деца са с оплаквания

Д еца биват хоспитализирани с дихателни затруднения във Великобритания, предизвикани от употребата на вейпове, предупреждават лекари. Това предава Daily Mail.

Приспособленията, които съдържат високи дози никотин, "пристрастяват децата" в "ранните етапи на тяхното развитие", заявиха водещи педиатри.

Според д-р Майкъл Маккинън, вицепрезидент по политиките в Кралския колеж по педиатрия и детско здраве (RCPCH), в резултат на това в клиниките се наблюдава нарастващ брой деца, които развиват белодробни заболявания, свързани с използването на вейпове.

Известно е, че устройствата предизвикват дихателни проблеми като задух, болки в гърдите, възпаление на белите дробове, а в тежки случаи и дихателна недостатъчност.

Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) has called for urgent action to protect youngsters, saying experts agree longer-term data is needed on the effects of vaping, particularly in regard to cardiovascular disease https://t.co/dGLOsvBX0J