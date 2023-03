Проучване: Пушенето на вейп при подрастващите води до депресия

В продължение на десетилетия хората посягат към цигарите в моменти на стрес. Ново проучване подсказва, че младите хора използват пушенето на вейп по същия начин. Изследване, проведено сред близо 2000 американски тийнейджъри, установи, че тези, които пушат вейп с никотин или марихуана, са по-склонни да съобщават за тревожност, депресия или мисли за самоубийство, в сравнение с непушачите, съобщава ЮПИ.

Мнозинството от потребителите на вейп са заявили, че са страдали от симптоми на тревожност или депресия през последната седмица, а повече от половината са обмисляли самоубийство през последната година.

„Едно от предизвикателствата е да се установи кое е причина и кое - следствие“, казва Лорън Уолд, професор в Колежа по медицина към Държавния университет в Охайо. Много от анкетираните млади хора изрично заявяват, че са започнали да използват вейп, за да се справят с депресията - включително една трета от тези, които са пушили марихуана. Това е обезпокоително, казва Уолд, тъй като никой не смята, че пушенето на вейп е здравословна стратегия за справяне с депресията. Уолд, който не е участвал пряко в проучването, е водещ автор на неотдавнашен доклад на Американската сърдечна асоциация (АСА) относно последиците за физическото здраве от пушенето с вейп на наркотици в юношеска възраст.

