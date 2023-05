Австралия обяви сериозни мерки срещу вейпинга

А встралийският министър на здравеопазването обяви мащабна борба с пушенето на вейп, обвинявайки тютюневите компании, че умишлено привличат тийнейджъри, за да създадат следващото "поколение никотинови наркомани", предаде АФП.

Обявена за най-мащабната реформа за борба с тютюнопушенето в страната от десетилетие насам, Австралия ще забрани еднократните вейп устройства, ще спре вноса на версии без рецепта и ще ограничи количеството никотин, което могат да съдържат електронните цигари.

Massive changes are on the way for vape laws in Australia.



The Federal government is launching a world-first crackdown - with disposable vapes to be banned. @ElizaEdNews #9News pic.twitter.com/Iu7PibeCXD