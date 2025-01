Лейди Гага и Били Айлиш с благотворителен концерт

Л ейди Гага и Били Айлиш ще оглавят благотворителния концерт този месец за събиране на средства за хората, засегнати от пожарите в Лос Анджелис.

Според Hollywood Reporter в състава на концерта на FireAid влизат още Джели Рол, Lil Baby, Тейт Макрей и Гуен Стефани. Сред изпълнителите, които все още не са официално потвърдени от TMZ, са Red Hot Chili Peppers, Green Day и Грейси Ейбрамс, като предстои да бъдат добавени още имена. Предвидено е събитието да се състои на 30 януари.

Пожарите, които започнаха по-рано този месец, причиниха опустошителни щети в Калифорния. Броят на жертвите достигна 25, а други 38 са изчезнали. Повече от 12 000 постройки са разрушени или повредени, съобщи „Гардиън“.

