"Disease": Лейди Гага пусна нова песен

В четвъртък Лейди Гага даде на феновете си възможност да се запознаят с новата ѝ музика, когато пусна сингъла Disease, а феновете нетърпеливо чакат новия ѝ албум.

Изпълнителката на Bad Romance не е издавала студиен албум от Chromatica през 2020 г.

Lady Gaga drops 'Disease' but when is her new album? https://t.co/zqNZCN7LuO