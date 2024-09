Скандална и ексцентрична: Лейди Гага пя, покрита с кръв

Л ейди Гага никога не се е страхувала да шокира публиката си - особено на своя дебют на MTV Video Music Awards.

Годината беше 2009 г. Лейди Гага, тогава на 23 години, създаде емблематичен момент в поп културата, докато изпълняваше една от най-известните си песни - Paparazzi.

4° - Paparazzi

Com mais de 500K streams diários, um dos hits mais atemporais de Lady Gaga, Paparazzi chegou causando desde o início com o seu longo videoclipe e sua performance icônica no VMAS 2009. Performance essa que marcou e mudou a cultura pop pra sempre. pic.twitter.com/k8bY8YtpIv — Zé’s DIEING WITH A SMILE 🤠👹🩸 (Igor) (@igorJFAS) May 25, 2024

В песента Гага пее за несподелената любов, така и зловещите ефекти на таблоидите. В началото на представлението си тя е в изцяло бял тоалет, украсен със скъпоценни камъни и перли, асиметрично дантелено боди и високи до бедрата ботуши. Залитайки назад, гъста изкуствена кръв внезапно бликва от корема й.

“Аз съм най-големият ви фен, ще ви следвам, докато не ме обикнете”, Гага пееше, покрита с червено. Тя приключи представлението си, висяща драматично над сцената "мъртва".

10 years ago, @ladygaga gave an iconic performance of Paparazzi at the 2009 #VMAs. The eerie exploitation on celebrity culture showed Gaga bleeding and hanging herself on stage. pic.twitter.com/znRh5gOQb9 — Clevver News (@Clevver) September 13, 2019

“Побиват тръпки всеки път, когато го гледам", каза Оливия Родриго пред MTV през 2021 г. “Мисля, че Лейди Гага е най-добрият изпълнител на нашето поколение.”

Lady Gaga bleeding out



2009 // 2022 pic.twitter.com/DpNJaBaJNi — YURI | Loom era🌅 (@yuriidragons) July 20, 2022

В материал, публикуван веднага след изпълнението на Гага, The Daily Mail обвини певицата, че е получила известност не заради песните си, а модните си избори, описвайки самата Гага като "скандална“, ”ексцентрична“ и нейните тоалети като ”странни.“

2009 VMAs Lady Gaga paparazzi performance. The shot after she gets off of the piano, stumbles back over to center stage and starts bleeding https://t.co/ORGcO3XJnp — Eds🥝CEO of Luke Davenport&Seb&Quinten&ET (@heiseyskiddo) April 27, 2024

“Когато искаха да бъда секси или искаха да бъда поп, винаги поставях някакво абсурдно завъртане върху това, което ме караше да се чувствам сякаш все още съм в контрол", каза тя на студийния музикант Ник Мовшон.

“Ако ще бъда секси във VMAs и ще пея за папараците, ще го направя, докато кървя до смърт и ще ви напомня какво причини славата на Мерилин Монро... и какво направи на Анна Никол Смит, и какво направи с — да, знаете кой.”

Крис Мукарбел, по-късно потвърди, че "кой" е Ейми Уайнхаус.

През 15-те години след това тя имаше още безброй скандални прояви, включително известната рокля от месо, която носеше още на следващата година.

Но онази вечер във VMAs Гага се доказа като поп звезда, която прави каквото поиска.

