Къри от щурци и сайдер от буболечки: Старата мода се завърна в Япония

С ашими от копринени буби и къри от щурци са сред популярните ястия от буболечки, които се завръщат на мода в Япония, съобщи Ройтерс.

Хора от цял свят проявявят интерес към ентомофагията, т.е. яденето на насекоми, тъй като буболечките се превръщат във все по-устойчив източник на храна.

„Забавно е да избираш от по-голямо разнообразие от ястия“, каза един от клиентите в японското кафене „Таке-Ноко“, което предлага храна от насекоми. „Всичко беше вкусно. Най-вече сайдерът от водни буболечки беше доста освежаващ и вкусен, като зелена ябълка.“

