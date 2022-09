Нестандартни деликатеси: Бургери с бръмбари и бисквити с щурци

Щ урците са в менюто на един от най-популярните ресторанти в Банкок, където се предлагат и бургери с бръмбари- демонстрация на най-новия начин за включване на богатото на протеини месо в храната директно от фермите в Тайланд.

Пазарът на ядливи насекоми, който вече е алтернатива на месото, се очаква да се превърне в световна индустрия за милиарди долари през следващите години, тъй като много хора включват пълзящите насекоми в храната си в резултат на климатичните промени.

Тайландската компания „Bounce Burger“ е най-новото попълнение на пазара с бургери, колбаси, кюфтета и дори енергийни десерти и бисквити с говеждо от щурци.

"Щурците не трябва да са само на сергиите на уличните търговци, които ги сервират със соев сос", казва Пупипат Тиапайрат, съсобственик на ресторант „Bounce Burger“. "Те могат да бъдат в бургери, хлебни изделия, меки бисквити или дори подправка от червен пипер, използвана за овкусяване на пържени картофи - всичко това е възможно."

Щурците са източник на протеини, както и на множество полезни витамини, и са сред най-често консумираните от хората насекоми в световен мащаб.

Въпреки това Пупипат признава, че вретеновидните членестоноги се нуждаят от промяна на имиджа, тъй като "не са много големи приятели на потребителите".

"Ако отворим ресторант и предлагаме храна на основата на щурци, която не прилича на щурци, тогава потребителите може би ще бъдат по-отворени да опитат", каза той. "Проблемът с щурците е, че засядат в гърлото", каза той и обясни, че фирмата му премахва "твърдите" части на насекомото - като крилата и краката - като оставя месестото тяло.

"Това е същата концепция като при говеждото или свинското месо, където не ядем костите."

There's no crunch or crackle, but crickets are on the menu at one Bangkok pop-up serving fusion bug burgers, demonstrating the latest way to incorporate the protein-rich meat into food -- direct from Thailand's farms. #BangkokPost #Lifestyle https://t.co/PCnEOsZ7yW