Мара Уилсън - едно от любимите деца на Холивуд

Н ейната звезда изгрява още в ранна детска възраст.

"Мисис Даутфайър", "Матилда", "Простичко желание" са част от филмите, с които Мара Уилсън стана известна.

Дори след 20 години тя остава разпознаваема със своя детски образ. Но как изглежда актрисата днес?

Въпреки че е едно от най-известните деца в Холивуд, с годините Уилсън намалява участията си във филми. Тя снима няколко роли в кратки сериали, а през 2016 г. хваща химикала и влиза в ролята на писател.

32-годишната звезда от "Матилда" описва шеметното си детство в книгата "Къде съм сега?".

Разкази за славата, която идва като гръм от ясно небе; за това какво е да си малко момиче сред големи актьори; за прехода от филмова звезда към скромен живот, извън обществения и медиен интерес.

Освен с книгата си, през 2016 г., Уилсън се завърна в медиите и с едно свое признание, за което година по-късно тя съжали, че е направила.

След атаката в нощен гей клуб в Орландо, актрисата призна, че е бисексуална.

